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    Министр спорта России: «Ожидаем победы над Финляндией»

    Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

    «Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.

    Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», – сказал Матыцин.

    • Матч Финляндия – Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.
    • В первой игре россияне проиграли со счетом 0:3 Бельгии.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5930

      Cleaner 19 минут назад

      У меня одного заявления наших министров тошноту вызывают?

      0
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      Рейтинг: +1503

      Spirit_78 34 минуты назад

      Другого варианта нет. Нужна только победа.

      0
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      Рейтинг: +6186

      серега кашин 44 минуты назад

      ваши ожидания это ваши проблемы как сказали вам на прошлом евро

      0
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      Рейтинг: +193

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Вкатят стасикам парочку, чтобы никто ничего не ждал и не оправдывал,

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