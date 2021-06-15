Министр спорта России: «Ожидаем победы над Финляндией»

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.

Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», – сказал Матыцин.