Министр спорта России: «Ожидаем победы над Финляндией»

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.
«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.
Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», – сказал Матыцин.
- Матч Финляндия – Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.
- В первой игре россияне проиграли со счетом 0:3 Бельгии.
Источник: ТАСС