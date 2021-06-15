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Министр спорта России: «Ожидаем победы над Финляндией»

15 июня 2021, 12:36
16

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.

Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», – сказал Матыцин.

  • Матч Финляндия – Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.
  • В первой игре россияне проиграли со счетом 0:3 Бельгии.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Финляндия
Комментарии (16)
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Юра мы всеPro
1623750184
Вкатят стасикам парочку, чтобы никто ничего не ждал и не оправдывал,
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Axe111
1623754553
Молчал бы МИНИСТР
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derrik2000
1623755263
Баблишка на победу сбродной России поставь и во всеуслышанье ЭТО скажи. И не "рупь-два" поставь, а, эдак, миллионов 30 000. Можно рублей. )) Тогда поверю, что говоришь от души. А так...
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alex1951
1623756074
Аполытычна расуждаеш менистр.... Собэри собранье ,партком и прикажи :Победу досрочно... Приказы о присвоении ЗМС№2 ужо подписаны.Всем по квартире на Рублевке,даче в Финляндии,по ,,Бентли,, и ,,лимон,, евросов в придачу! Ура,товарищы!
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NewLife
1623756315
Но теперь я за сборную спокоен, ведь сам минитср взял на себя смелость, как зюба на чм, говорить от имени болел, только прошу господина министра исключить лично меня из числа тех, кто оказал доверие этому тренеру. Получается вся страна минус один))
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Sviro
1623760313
Вот так и живём: ожидаем, ждём, надеемся .... Для нас выигрыш - неожиданность!!! Для отличной сборной, которой наша не является, неожиданным должен быть проигрыш. Что-то мне подсказывает, что мы повторим подвиг сборной по хоккею - хер мы куда выйдем!!
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Shamil79
1623761296
советская сборная уу них 10-0 как-то выиграла...вот тогда был министр
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lordmrv
1623763602
Как только министры и прочие высокопоставленные люди открывают рот, приходит абасрака.
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Аид666
1623768392
Ваши ожидания - ваши проблемы (с) Проходили уже...
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житель СПб
1623779159
Вот представляете, что будет, если финнам проиграем?! Какой ор поднимется... Так что лучше бы меньше слов, а больше дела.
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