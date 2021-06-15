В Копенгагене появилась стена Эриксена

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщает местный оргкомитет Евро-2020.

Каждый желающий сможет оставить на стене пожелание футболисту, который находится в больнице после перенесенной остановки сердца. Организаторы отправляют все пожелания семье 29-летнего датчанина.

Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией (0:1), его пришлось реанимировать.

Сейчас игроку ничего не угрожает.

Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.