В Копенгагене появилась стена Эриксена

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщает местный оргкомитет Евро-2020.

Каждый желающий сможет оставить на стене пожелание футболисту, который находится в больнице после перенесенной остановки сердца. Организаторы отправляют все пожелания семье 29-летнего датчанина.