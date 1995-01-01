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    В Копенгагене появилась стена Эриксена

    В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщает местный оргкомитет Евро-2020.

    Каждый желающий сможет оставить на стене пожелание футболисту, который находится в больнице после перенесенной остановки сердца. Организаторы отправляют все пожелания семье 29-летнего датчанина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Евро-2020 в Копенгагене

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1700

      acor94 59 минут назад

      Вандалы! Закрасить всё к херам собачьим!

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