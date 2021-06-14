Вратарь сборной Украины Бущан: «Не считаю себя героем матча с Нидерландами»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Нидерландами (2:3).

– К сожалению, не получилось дотянуть и вытянуть этот матч. Ничего страшного, не вешаем голову. У нас еще два матча в группе. Показали хорошую достойную игру, дали бой. С большими надеждами смотрим в будущее.

– У вас было большое число сэйвов. Очевидно, вас можно назвать героем матча.

– Это смотря, с какой стороны посмотреть. Не считаю себя героем. Не хватило нам, наверное, концовки чуть-чуть, внимания. Но мы не вешаем нос. Готовимся к следующим матчам с повышенной концентрацией.

Украинцы отыгрались, уступая 0:2, но на 85-й минуте пропустили третий гол.

Следующий соперник команды – Северная Македония.

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