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    Вратарь сборной Украины Бущан: «Не считаю себя героем матча с Нидерландами»

    Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Нидерландами (2:3).

    – К сожалению, не получилось дотянуть и вытянуть этот матч. Ничего страшного, не вешаем голову. У нас еще два матча в группе. Показали хорошую достойную игру, дали бой. С большими надеждами смотрим в будущее.

    – У вас было большое число сэйвов. Очевидно, вас можно назвать героем матча.

    – Это смотря, с какой стороны посмотреть. Не считаю себя героем. Не хватило нам, наверное, концовки чуть-чуть, внимания. Но мы не вешаем нос. Готовимся к следующим матчам с повышенной концентрацией.

    • Украинцы отыгрались, уступая 0:2, но на 85-й минуте пропустили третий гол.
    • Следующий соперник команды – Северная Македония.

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    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6181

      серега кашин 17 минут назад

      второй и третий голы явная ошибка вратаря

      0
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      Рейтинг: +44

      ARRustam 42 минуты назад

      Украинский вратарь-красавчик, не то что российский-дырка от бублика!

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