Защитник Украины Караваев: «При 2:2 с Нидерландами не играли на отбой. Отдали все силы»

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Нидерландами (2:3).

«Если вспомнить моменты, то их было много и у наших ворот, и у чужих. На первых минутах мы создали момент, а потом сразу была опасная контратака соперников. В дальнейшем также были обмены моментами. Во втором тайме мы пропустили два гола, потом собрались.

Ярмоленко оформил великолепный гол, забил Яремчук. Зрелищный поединок, жаль, что такой результат.

Мы забили два гола. После первого появилась надежда, что можем отличиться еще и вытянуть игру. За четыре минуты забили снова. Счет стал 2:2, мы понимали, что можем получить очки. Не играли на отбой, а продолжали показывать свой футбол, не отходили от собственной структуры.

Старались так же играть, возможно, менее агрессивно в атаке. Однако если бы появилась возможность выбежать в атаку, то мы бы это сделали. Важно было сыграть более надежно в обороне, поскольку оставалось всего 10 минут.

Пока рано говорить о ситуации в группе, впереди еще два матча. Все будет зависеть от следующей игры и последней. Уже потом будем смотреть на очки, забитые и пропущенные мячи. Хорошо, что мы дважды забили. Это добавляет настроения к следующим поединкам.

Видно было, что ребята отдали все силы, были истощены и физически, и морально. Пропущенный гол в конце – неприятно. Но радует то, что мы выполняем установки тренерского штаба, у нас это получается. Мы знаем, как можем добиться результата, и постараемся это сделать», – сказал Караваев.

Украинцы отыгрались, уступая 0:2, но на 85-й минуте пропустили третий гол.

Следующий соперник команды – Северная Македония.

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