Зинченко – о поражении от Нидерландов: «Больно пропускать на последних минутах, но это футбол»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

«Мы очень расстроены, потому что мы смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче.

Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол.

Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается», – сказал Зинченко.