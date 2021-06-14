Зинченко – о поражении от Нидерландов: «Больно пропускать на последних минутах, но это футбол»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов (2:3).
«Мы очень расстроены, потому что мы смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче.
Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол.
Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается», – сказал Зинченко.
- Украинцы отыгрались, уступая 0:2, но на 85-й минуте пропустили третий гол.
- Следующий соперник команды – Северная Македония.
Источник: Официальный сайт УЕФА