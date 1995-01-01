Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Зинченко – о поражении от Нидерландов: «Больно пропускать на последних минутах, но это футбол»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

    «Мы очень расстроены, потому что мы смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче.

    Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол.

    Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается», – сказал Зинченко.

    • Украинцы отыгрались, уступая 0:2, но на 85-й минуте пропустили третий гол.
    • Следующий соперник команды – Северная Македония.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +165

      valiknavashinsky 1 час назад

      Проиграли достойно.Это футбол.Это командная игра.А ЕВРО-2020 продолжается.Всем Удачи!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5902

      Cleaner 1 час назад

      У Зинченко второй провал за месяц. Финал ЛЧ, теперь эта игра.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5935

      playsh > Cleaner 1 час назад

      Ну,провалом это не назовёшь,не ошибается только мёртвый.
      А в финале ЛЧ надо было МанСити забивать,и не один раз,тогда бы про Зинченко никто бы и не вспомнил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5902

      Cleaner > playsh 59 минут назад

      Провал в смысле результата игры. Важные игры, где была возможна победа, проиграны. Особенно это к финалу ЛЧ относится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5935

      playsh 1 час назад

      Да,господин Зинченко,позицию ты прозевал,бывает.Но в общем играли здорово,камень в сторону Вашей команды не кинешь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5902

      Cleaner > playsh 1 час назад

      Украинцы играли в свою силу. Счет не отражает силу команд. По игре 4:2 было бы честнее. А так да, боролись, не стояли, как наши с Бельгией.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5935

      playsh > Cleaner 1 час назад

      Потому-то и говорят,что мяч круглый.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5902

      Cleaner > playsh 1 час назад

      Потому мы футбол и смотрим.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2774

      Алехсбургер. 1 час назад

      Да,Саня..
      прое.ал ты момент классно.
      Жаль.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86359
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66215
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru