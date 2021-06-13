«Надеемся, Антоха получит шанс на Евро». «Спартак» – об отсутствии Промеса в составе Нидерландов

«Спартак» отреагировал на отсутствие полузащитника Квинси Промеса в заявке сборной Нидерландов на матч Евро-2020 с Украиной.
«К сожалению, Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на матч с Украиной.
Надеемся, Антоха получит шанс проявить себя на Евро», – написала пресс-служба «Спартака».
- Промес забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Украина.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»