Вейналдум, де Йонг и Депай – в старте Нидерландов; Зинченко, Малиновский и Ярмоленко – в основе Украины

Стали известны стартовые составы Нидерландов и Украины на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Нидерланды: Стекеленбург, Тимбер, де Врей, Блинд, Думфрис, ван Аанхольт, де Рон, Вейналдум, де Йонг, Вегхорст, Депай.
Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, де Йонг, Классен, Гравенберх, Мален, Коопмейнерс, Гапко.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тымчик, Попов, Довбик.
- Встреча пройдет сегодня в Амстердаме. Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: УЕФА