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    Вейналдум, де Йонг и Депай – в старте Нидерландов; Зинченко, Малиновский и Ярмоленко – в основе Украины

    Стали известны стартовые составы Нидерландов и Украины на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    Нидерланды: Стекеленбург, Тимбер, де Врей, Блинд, Думфрис, ван Аанхольт, де Рон, Вейналдум, де Йонг, Вегхорст, Депай.

    Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, де Йонг, Классен, Гравенберх, Мален, Коопмейнерс, Гапко.

    Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

    Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тымчик, Попов, Довбик.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1323

      Marley Bob 5 секунд назад

      У Голландии состав не в пример прошлым годам,с ними можно и нужно играть.игра скучной не будет.

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      Рейтинг: +2314

      ySS 33 минуты назад

      Оранжевые малопредсказуемы. Малоевропейцы могут преподнести сюрприз

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10880

      Hektor 84 1 час назад

      Сегодня голландцы с хохлами сотворят тоже что и бельгийцы с нашими

      6
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      Рейтинг: +66209

      insider_retro > Hektor 84 1 час назад

      Предположу, что будет некоторое упорство со стороны наших соседей...

      4
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      Рейтинг: +4886

      filosof sparty > Hektor 84 1 час назад

      А мне почему-то кажется, что хохлы будут выглядеть лучше, ибо среди них гораздо больше игроков с хорошим международным опытом, да и соперник чуток попроще. Кстати, а где Промес? Даже среди запасных нет!

      3
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      Рейтинг: +5917

      playsh > insider_retro 18 минут назад

      Предположу даже,что упорство будет весьма достойным...

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