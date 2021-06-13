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  • Жемалетдинов: «Первые 15 минут бельгийцы боялись играть. Если бы не гол, мы бы забили первыми»

Жемалетдинов: «Первые 15 минут бельгийцы боялись играть. Если бы не гол, мы бы забили первыми»

13 июня 2021, 20:30
49

Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов поделился наблюдениями после матча Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Не получался прессинг, бельгийцы быстро разворачивали атаки. Это главная проблема была, плюс у соперника был хороший прессинг. На скамейке сидеть тяжело, хочется играть на поле. Но шли мурашки от поддержки болельщиков, большая им благодарность.

Бельгия была не на пике, у них не было нескольких игроков, но Лукаку очень высокого уровня. Первый гол его мы сами себе придумали, а его второй уже убежал, забил. Его отмечу. Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы мы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась. Мы отталкивались от своей игры. Нужно самим выигрывать две игры и спокойно решать свои задачи», – сказал Жемалетдинов.

  • Следующий матч россияне проведут с Финляндией.
  • Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Бельгия Жемалетдинов Рифат
Комментарии (49)
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insider_retro
1623606276
Вот кого не хватало на поле... Затоптал бы дьяволов...
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Plyash
1623606342
Рифат,как хорошо,что тебя отцепили.С головкой явные проблемы.
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swot1205
1623606619
Ты дура безмозглая кто там вас боялся. не льсти себе ходок с мячом
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Вомбат
1623607394
Если бы он не опередил меня, если бы он не выбил мой браунинг, если бы не связал меня моими же подтяжками, клянусь честным словом китайца, я бы наверняка бы с ним справился. (С. Есенин, комедия "Номах").
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vladimir-7
1623608208
Вы действительно хотели оттолкнуться от своей обычной игры, но так и не оттолкнулись от неё.
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Atom2020
1623608476
Послушаешь интервью наших поленьев, так просто лучшие на поле ... герои страны ... мастера своего дела ... кудесники мяча ... просто чуть-чуть не повезло ... и так в каждом матче)
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Sanches65
1623608827
Дебил... однозначно.
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JTherry
1623610542
"...бельгийцы сами боялись играть" бельгийцы дрожали, особенно, Лукаку...) похоже, что Черчесов подсказал Рифату, что говорить журналистам... "мы бы выиграли, если бы не проиграли...")
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Dominator777
1623613716
Если бы бабушке..., то она была бы дедушкой.
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portero
1623614384
Сказочник...
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