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    Жемалетдинов: «Первые 15 минут бельгийцы боялись играть. Если бы не гол, мы бы забили первыми»

    Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов поделился наблюдениями после матча Евро-2020 с Бельгией (0:3).

    «Не получался прессинг, бельгийцы быстро разворачивали атаки. Это главная проблема была, плюс у соперника был хороший прессинг. На скамейке сидеть тяжело, хочется играть на поле. Но шли мурашки от поддержки болельщиков, большая им благодарность.

    Бельгия была не на пике, у них не было нескольких игроков, но Лукаку очень высокого уровня. Первый гол его мы сами себе придумали, а его второй уже убежал, забил. Его отмечу. Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы мы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась. Мы отталкивались от своей игры. Нужно самим выигрывать две игры и спокойно решать свои задачи», – сказал Жемалетдинов.

    • Следующий матч россияне проведут с Финляндией.
    • Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1087

      SaveAS 1 минуту назад

      А я и думал что с ними не так) почему у них коленки трясутся, так это они увидели сборную России по футболу! И с испуга выиграли 3:0

      0
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      Рейтинг: +79

      russkiisergei 10 минут назад

      А, он смешной. Как такие клоуны попадают в сборную??? через постель Черчесова???

      0
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      Рейтинг: +3064

      Axe111 11 минут назад

      Бельгийцы боялись играть......думай что выпускаешь изо рта ФУТБОЛИСТ!!!! лол

      1
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      Рейтинг: +14483

      JTherry 13 минут назад

      "...бельгийцы сами боялись играть"
      бельгийцы дрожали, особенно, Лукаку...) похоже, что Черчесов подсказал Рифату, что говорить журналистам... "мы бы выиграли, если бы не проиграли...")

      1
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      Рейтинг: +7162

      GoLenaStop 24 минуты назад

      Уж слишком много БЫ !
      ДеБЫлы!

      1
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      Рейтинг: +401

      Sanches65 41 минуту назад

      Дебил... однозначно.

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      Рейтинг: +1132

      Atom2020 47 минут назад

      Послушаешь интервью наших поленьев, так просто лучшие на поле ... герои страны ... мастера своего дела ... кудесники мяча ... просто чуть-чуть не повезло ... и так в каждом матче)

      2
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      Рейтинг: +1036

      Хейтер Аларм 47 минут назад

      Я если честно не знаю, с какого перепуга все вбили себе в головы, что у Бельгии состав звёзд? Таковыми являются только Лукаку, Да Брюйне, ну и вратарь Куртуа, остальные парни играют далеко не ключевые в своих клубах. У той же Дании состав примерно такой же, у Хорватии тож. Но возвышают почему-то именно бельгийцев

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      Рейтинг: +1172

      Benifacto > Хейтер Аларм 31 минуту назад

      не ну я даже не знаю как это комментировать.....либо крестик снеми либо штаны одень.....хз без обид....но как то так....Бенетке, Башуаи, Телеманс, Мартинес, Азары, Альдервейрелд, Моньоле, Янузай, все они громко себя показывали...и были в топе..... шас мож ушли в тень, но тем не менее я считаю ты неправ....они дойдут минимум до четверьтьфинала

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      Рейтинг: +1036

      Хейтер Аларм > Benifacto 19 минут назад

      Ключевое слово БЫЛИ. Но из вышеперечисленных тобой только Азар был звездой АПЛ, но в Испании он скатился, остальные же парни просто хорошие европейские игроки, вот тебе такие же из Хорватии: Врасалько, Ковачич, Брозович, Ребич, Пашалич, Крамарич. Звезды: Модрич, Перишич. Для меня топ по составу англичане, французы,немцы, ну и португальцы, вот у них действительно звёзд дохрена, но почему-то фаворит турнира Бельгия, а итальянцев, у которых состав такой же по именам, как и в Бельгии, почему-то комментаторы Срач-тв прозвали темной лошадкой турнира

      0
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      Рейтинг: +18309

      vladimir-7 52 минуты назад

      Вы действительно хотели оттолкнуться от своей обычной игры, но так и не оттолкнулись от неё.

      2
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      Рейтинг: +1909

      docndoc 1 час назад

      Сколько же можно пережевывать эту жвачку!!! Просрали и забыли.. Чем болтать, лучше готовились бы к следующим матчам, глядишь - и за умных бы сошли..

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