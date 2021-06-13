Жемалетдинов: «Первые 15 минут бельгийцы боялись играть. Если бы не гол, мы бы забили первыми»

Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов поделился наблюдениями после матча Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Не получался прессинг, бельгийцы быстро разворачивали атаки. Это главная проблема была, плюс у соперника был хороший прессинг. На скамейке сидеть тяжело, хочется играть на поле. Но шли мурашки от поддержки болельщиков, большая им благодарность.

Бельгия была не на пике, у них не было нескольких игроков, но Лукаку очень высокого уровня. Первый гол его мы сами себе придумали, а его второй уже убежал, забил. Его отмечу. Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы мы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась. Мы отталкивались от своей игры. Нужно самим выигрывать две игры и спокойно решать свои задачи», – сказал Жемалетдинов.