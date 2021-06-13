Уткин: «У России совершенно нормальные шансы выйти в плей-офф Евро-2020. Там наша сборная будет хороша»

Видеоблогер Василий Уткин не считает, что сборная России лишилась шансов на плей-офф Евро-2020. В первом матче группового этапа россияне уступили Бельгии (0:3).

«У сборной России рабочие, совершенно нормальные шансы выйти в плей-офф. Ситуация в группе нас всецело в этом убеждает. Это посильная задача. В плей-офф наша сборная будет хороша», – считает Уткин.

Россия идет в группе последней.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся!»

Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»