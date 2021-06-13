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  • Уткин: «У России совершенно нормальные шансы выйти в плей-офф Евро-2020. Там наша сборная будет хороша»

Уткин: «У России совершенно нормальные шансы выйти в плей-офф Евро-2020. Там наша сборная будет хороша»

13 июня 2021, 13:36
27

Видеоблогер Василий Уткин не считает, что сборная России лишилась шансов на плей-офф Евро-2020. В первом матче группового этапа россияне уступили Бельгии (0:3).

«У сборной России рабочие, совершенно нормальные шансы выйти в плей-офф. Ситуация в группе нас всецело в этом убеждает. Это посильная задача. В плей-офф наша сборная будет хороша», – считает Уткин.

  • Россия идет в группе последней.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся!»

Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Уткин Василий
Комментарии (27)
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slavа0508
1623583249
Да согласен как не странно с Василием, на этот матч и не рассчитывал,,,Всё решится с Финами и Данией вполне могут нормально сыграть ,убрать Семёнова и Шунина только,,,,
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alex1951
1623584473
Цирк уехал ,а клоуны остались))) Это мы про вас,Васисуалий.... Могете повеселить,когда захочете....... Вам любой жанр по плечу: обоср.....обсмеять......опозорить....ну и этот - рассмешить!
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IVANRUS777
1623585507
Как она может быть хороша, когда игра сводится к навесам в сторону Дзюбы и надежде на точный сброс мяча?! Да и в обороне с Семеновым ловить нечего (не в обиду игроку, просто не его уровень). Так что ничем необоснованные ожидания, даже если каким то чудом выйдем из группы. Организации игры нет, так что нас те же Фины укатать могут.
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амани
1623585846
слов нет . эксперт.......черчесов сделал из сборной в бей беги. эти дурацкие забросы на драчуна. который возомнил из себя звезду мирового футбола......
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aaaaahhhh
1623586754
тактически команда растет, почти освоили пас мяча на Дзюбу....
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Arturashvilli
1623589514
На следующий матч надо выпускать тех кто сидел на лавке, для финнов это будет очень неожиданно, а костяк команды отдохнёт перед игрой с Данией. Такой вариант смотрится куда более перспективным, иначе к третьему матчу сгорят
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21082014
1623590077
Оптимизм-очень хорошее качество.возможно даже если и нет на то веских оснований.
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ajax707
1623591634
Утка, чего ты городишь. Ты матч смотрел? Эти уроды не в силах обыграть даже сборную чукотских оленеводов
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Edward52
1623593333
Бездарная команда как и так называемые "эксперты".
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МВС
1623605110
У нашей сборной из турнира в турнир-нормальные шансы на выход из группы,но заканчивается всегда все только по одному сценарию.
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