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    Уткин: «У России совершенно нормальные шансы выйти в плей-офф Евро-2020. Там наша сборная будет хороша»

    Видеоблогер Василий Уткин не считает, что сборная России лишилась шансов на плей-офф Евро-2020. В первом матче группового этапа россияне уступили Бельгии (0:3).

    «У сборной России рабочие, совершенно нормальные шансы выйти в плей-офф. Ситуация в группе нас всецело в этом убеждает. Это посильная задача. В плей-офф наша сборная будет хороша», – считает Уткин.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

    Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся!»

    Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

    Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

    Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

    Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19769

      slavutiq70 8 минут назад

      Да согласен как не странно с Василием, на этот матч и не рассчитывал,,,Всё решится с Финами и Данией вполне могут нормально сыграть ,убрать Семёнова и Шунина только,,,,

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      Рейтинг: +86

      Solist345345 21 минуту назад

      Шансы есть всегда и во всем...

      0
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      Рейтинг: +68

      svasiliy 45 минут назад

      Зачем сборной плей-офф?
      В лучшем случае еще 2 ничьи.

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