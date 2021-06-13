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    Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

    Полузащитник сборной России Максим Мухин подвел итог матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.

    «Не скажу, что бельгийцы – это космос. Можно играть со всеми. Все зависит от нас. Не очень повезло сегодня, в чем-то не доигрывали. Могла быть расслабленность, потеря концентрации. Нужно забывать плохие моменты, двигаться вперед и стараться выиграть оставшиеся матчи», – сказал Мухин.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Для Мухина это дебютный Евро.

    Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

    Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

    Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5835

      Cleaner 4 минуты назад

      Мухин, ты совсем куку?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1108

      Atom2020 40 минут назад

      Мухин, сходи в ФИФУ на приставке поиграй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2939

      Oldtrafford83 55 минут назад

      Могла быть расслабленность, потеря концентрации. - Серьёзно??? С Бельгией??? Всё больше убеждаюсь что он никчёмный малолетний олень!!!

      0
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      Рейтинг: -140

      Землякруглая 1 час назад

      Недолго вам ещё расслабляться. Две игры осталось.

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