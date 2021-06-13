Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

Полузащитник сборной России Максим Мухин подвел итог матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.
«Не скажу, что бельгийцы – это космос. Можно играть со всеми. Все зависит от нас. Не очень повезло сегодня, в чем-то не доигрывали. Могла быть расслабленность, потеря концентрации. Нужно забывать плохие моменты, двигаться вперед и стараться выиграть оставшиеся матчи», – сказал Мухин.
- Россия идет в группе последней.
- Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
- Для Мухина это дебютный Евро.
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