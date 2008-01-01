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    Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

    Защитник сборной России Игорь Дивеев подвел итог матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.

    – Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

    – Как Россия планировала нейтрализовывать Бельгию?

    – Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Для Дивеева это дебютный Евро.

    Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2525

      CSKA57 3 минуты назад

      Игорек, а чем вас нужно было удивить? Обос... ся, не чирикай!

      0
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      Рейтинг: +9850

      BRO_football 12 минут назад

      Конечно не удивила. Россия могла проиграть и 6:0, но Бельгия решила сэкономить силы на другие матчи.

      0
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      Рейтинг: +1108

      Atom2020 20 минут назад

      Зачем вас удивлять, если вы все-равно привезете 2-3 гола

      0
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      Рейтинг: +1902

      docndoc 21 минуту назад

      Он всё сказал.. Дальше можно не слушать.. Да и не смотреть..

      0
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      Рейтинг: +1990

      FRZZ 30 минут назад

      А что, Бельгия должна была забить вам 10 шт., чтобы удивить вас? Непонятная логика у Дивеева...

      1
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      Рейтинг: +1821

      morgan59 33 минуты назад

      Вы о чем? Это вы ни чем не удивили Бельгию. С вами как с котятами , на пол ноги , в пол силы. Вы всего два раза попали в створ ворот и то прямо в руки Куртуа. Зато нас вы всех не просто удивили , а просто ввели в состояние поной апатии к вашей игре. Все три гола - это результат бездарной игры. Тебя лично Дивеев, Лукаку как пацана обошел и без проблем забил третий гол. После таких ошибок игроков пререводили во второй дивизион.

      0
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      Рейтинг: +8406

      NewLife 1 час назад

      Конечно, не удивила, даже счетом на табло - это для вас обычное дело.

      0
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      Рейтинг: +13120

      Garrincha58 1 час назад

      Дивеев ты совсем что ли под дурочку молотишь как девочка "мы игрались в песочнице целых 20 минут, а потом пришёл такой большой Лукаку-хулиган и помешал нам строить песочные замки" так вот футболёр матч длится 90-95 минут

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      Рейтинг: +2347

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Великий шахматист Петросян однажды изрёк:"Некоторым соперникам не надо мешать играть".Вот и бельгийцы не лезли на рожон и не рвали связки.Знали,что Вы,вороны футбольные,обязательно накосячите.(болезнь всех аутсайдеров).

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      Рейтинг: +2490

      Nerlinger 2 часа назад

      Дааа, что то пошло не так ...

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