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    Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча Бельгия – Россия (3:0) на Евро-2020. Дубль оформил Ромелу Лукаку.

    «Сборная России вполне могла проиграть 0:3 и оставить при этом совершенно другое впечатление. К сожалению, она оставила впечатление полной беспомощности. Пропущенные Россией голы – это другой стадион, не та лига и вообще другая игра.

    Второй гол. Я не знаю, кто и как учил Антона Шунина выбрасывать мяч, отбивая его, прямо на середину штрафной. Хоть поймать попытайся, хоть в сторону переведи. Как же так, перед собой?.. Во всем этом был надрыв. Видимо, это не могло закончиться иначе.

    Сегодня сборная России реально на дне. У Сергея Довлатова на этот счет есть цитата. Герой просыпается в постели с девушкой и понимает, что пришел домой настолько пьяным, что у него ничего не получилось. Он ее спрашивает: «Ну как, как было?». Она отвечает: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся». Такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

    Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

    Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

    Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

    Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2288

      swot1205 20 минут назад

      Ахахаха, Василий как всегда, не в глаз, а в бровь....ахахаха

      2
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      Рейтинг: +66142

      insider_retro 35 минут назад

      Последний абзац изречений Уткина как диагноз... Только нет рецепта, в котором были бы прописаны лекарства от болезни... Нет и доктора, который увидел бы тяжесть хронического заболевания и дал бы стакан зелёнки для выздоровления☝

      4
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      Рейтинг: +151

      Юра мы всеPro > insider_retro 32 минуты назад

      НЕ пить, может и спутница с утра будет по приличней

      1
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      Рейтинг: +151

      Юра мы всеPro 42 минуты назад

      У нас Василий со сборной так каждую ночь.

      2
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      Рейтинг: +22958

      silver29 47 минут назад

      Так давайте честно скажем мы прое...и все наследие СССР, да у нас была сборная, да у нас были кубковые достижения и медали Олимпиады, да были тренеры Лобановский, Бесков, Ярцев, Романцев......., а сегодня у нас Фурсенко, Черчесов и Мутко (((((

      8
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      Рейтинг: +151

      Юра мы всеPro > silver29 34 минуты назад

      Помнишь, как на ОИ 2014 в Сочи, чиновники нас тыкали носом в победы в шорттреках, сноубордах и прочей пое..ни, а то что просрали хоккей. лыжи, биатлон - исторически наши виды, всем пох...
      - Мутко и ему подобные отчитались перед ВВП за медали и в шоколаде

      6
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      Рейтинг: +22958

      silver29 > Юра мы всеPro 33 минуты назад

      Мы все помним, главное что б прокурор на процессе Мутко это не забыл ((((

      3
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      Рейтинг: +1902

      docndoc > Юра мы всеPro 20 минут назад

      Да и то большинство "отчётных" медалек потом аннулируют из-за допинга..

      0
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      Рейтинг: +24

      Arturashvilli 1 час назад

      Пока сборная и рпл не начнут играть в остро-атакующий футбол, так и будет всё катиться на дно, автобус уже не помогает, будто вышли отбить ничейку, но увы Бельгия это топ и это крутой спортивный автокар, тогда как наши до сих пор запрягают лошадей и ещё пытаются на словах показать что мы будем их делать, а на чем? Увы на лошади с телегой далеко не уедешь...

      6
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      Рейтинг: +1663

      kvm 1 час назад

      УССАТый чабан

      1
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      Рейтинг: +225

      tarasofka 1 час назад

      главное, чтобы усатого попёрли из сборной после турнира. а прикиньте, если обос***ся, не выйдем - а его всё равно оставят, потому что (!) показывает результат в отборе к катару.

      3
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      Рейтинг: +1902

      docndoc > tarasofka 17 минут назад

      Да он сам свалит, чтобы потом придурочное руководство Спартака его приставило к делам в виде контрольного выстрела в клуб...

      0
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      Рейтинг: +12249

      Cules2013 > tarasofka 11 минут назад

      Справедливости ради, немцы, например, сохранили Лёва после позора на ЧМ-18, и это большая ошибка. Не только наши чиновники могут подобные решения принимать. Да, в Катаре хотелось бы другого тренера, Черчесов изжил себя целиком и полностью.

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