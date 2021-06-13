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  • Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся!»

Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся!»

13 июня 2021, 09:46
23

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча Бельгия – Россия (3:0) на Евро-2020. Дубль оформил Ромелу Лукаку.

«Сборная России вполне могла проиграть 0:3 и оставить при этом совершенно другое впечатление. К сожалению, она оставила впечатление полной беспомощности. Пропущенные Россией голы – это другой стадион, не та лига и вообще другая игра.

Второй гол. Я не знаю, кто и как учил Антона Шунина выбрасывать мяч, отбивая его, прямо на середину штрафной. Хоть поймать попытайся, хоть в сторону переведи. Как же так, перед собой?.. Во всем этом был надрыв. Видимо, это не могло закончиться иначе.

Сегодня сборная России реально на дне. У Сергея Довлатова на этот счет есть цитата. Герой просыпается в постели с девушкой и понимает, что пришел домой настолько пьяным, что у него ничего не получилось. Он ее спрашивает: «Ну как, как было?». Она отвечает: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся!». Такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

  • Россия идет в группе последней.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

Мухин – о матче с Бельгией: «Могла быть расслабленность, потеря концентрации»

Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

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Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия Уткин Василий
Комментарии (23)
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kvm
1623568291
УССАТый чабан
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Arturashvilli
1623568727
Пока сборная и рпл не начнут играть в остро-атакующий футбол, так и будет всё катиться на дно, автобус уже не помогает, будто вышли отбить ничейку, но увы Бельгия это топ и это крутой спортивный автокар, тогда как наши до сих пор запрягают лошадей и ещё пытаются на словах показать что мы будем их делать, а на чем? Увы на лошади с телегой далеко не уедешь...
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Юра мы всеPro
1623570015
У нас Василий со сборной так каждую ночь.
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insider_retro
1623570387
Последний абзац изречений Уткина как диагноз... Только нет рецепта, в котором были бы прописаны лекарства от болезни... Нет и доктора, который увидел бы тяжесть хронического заболевания и дал бы стакан зелёнки для выздоровления☝
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swot1205
1623571303
Ахахаха, Василий как всегда, не в глаз, а в бровь....ахахаха
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alex1951
1623573663
Как писал *********** Крылов :А вы друзя ,как не садитесь ,все в музаканты не годитесь.....Вещие слова........Не стоит у них на игру ,а раз так ,то и не стоит....Такие дела.
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CSKA57
1623575018
Зачем Черчесов поставил на игру Шунина и Сменова? Чтобы опыта набрались? Только это ему и удалось сделать. Теперь всем будут рассказывать, что на ЧЕ сыграли. Перед игрой Аршавин - великий и неповторимый эксперт сожалел, что Фернандеса в команду взяли... Андрюша, а кто еще кроме Марио и Джикии нормально сыграл?
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slavа0508
1623577384
Во многом глупейшие ошибки Семёнова и Шунина повлияли на ход матча ,,,,и так намного слабее бельгии а тут две такие ошибки и совсем руки опустились,,,
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JTherry
1623585561
приберегите свой хейт про сборную России, еще не все закончено... потом все дружно "отблагодарим" РФС, всех этих пи*Дюковых и Прядкиных...
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Hektor 84
1623598098
Весь наш футбол валяется... На дне
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