Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся!»

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча Бельгия – Россия (3:0) на Евро-2020. Дубль оформил Ромелу Лукаку.

«Сборная России вполне могла проиграть 0:3 и оставить при этом совершенно другое впечатление. К сожалению, она оставила впечатление полной беспомощности. Пропущенные Россией голы – это другой стадион, не та лига и вообще другая игра.

Второй гол. Я не знаю, кто и как учил Антона Шунина выбрасывать мяч, отбивая его, прямо на середину штрафной. Хоть поймать попытайся, хоть в сторону переведи. Как же так, перед собой?.. Во всем этом был надрыв. Видимо, это не могло закончиться иначе.

Сегодня сборная России реально на дне. У Сергея Довлатова на этот счет есть цитата. Герой просыпается в постели с девушкой и понимает, что пришел домой настолько пьяным, что у него ничего не получилось. Он ее спрашивает: «Ну как, как было?». Она отвечает: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся!». Такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

Россия идет в группе последней.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.

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