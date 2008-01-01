Уткин – об игре России в матче с Бельгией: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он валялся!»

Ахахаха, Василий как всегда, не в глаз, а в бровь....ахахаха
Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча Бельгия – Россия (3:0) на Евро-2020. Дубль оформил Ромелу Лукаку.
«Сборная России вполне могла проиграть 0:3 и оставить при этом совершенно другое впечатление. К сожалению, она оставила впечатление полной беспомощности. Пропущенные Россией голы – это другой стадион, не та лига и вообще другая игра.
Второй гол. Я не знаю, кто и как учил Антона Шунина выбрасывать мяч, отбивая его, прямо на середину штрафной. Хоть поймать попытайся, хоть в сторону переведи. Как же так, перед собой?.. Во всем этом был надрыв. Видимо, это не могло закончиться иначе.
Сегодня сборная России реально на дне. У Сергея Довлатова на этот счет есть цитата. Герой просыпается в постели с девушкой и понимает, что пришел домой настолько пьяным, что у него ничего не получилось. Он ее спрашивает: «Ну как, как было?». Она отвечает: «Не то чтобы не стоял и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся». Такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.
- Россия идет в группе последней.
- Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
- Россия с 2008 года не может сыграть в матче Евро на ноль.
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