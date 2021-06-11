Комличенко: «Хотелось поработать с Карпиным. Считаю его одним из лучших российских тренеров»

Нападающий Николай Комличенко объяснил, почему перешел из «Динамо» в «Ростов».
«Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели – играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата.
Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров», – сказал Комличенко.
- «Ростов» арендовал Комличенко на год с правом выкупа.
- В прошедшем сезоне Комличенко забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
Источник: официальный сайт «Ростова»