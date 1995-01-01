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    Комличенко: «Хотелось поработать с Карпиным. Считаю его одним из лучших российских тренеров»

    Нападающий Николай Комличенко объяснил, почему перешел из «Динамо» в «Ростов».

    «Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели – играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата.

    Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров», – сказал Комличенко.

    • «Ростов» арендовал Комличенко на год с правом выкупа.
    • В прошедшем сезоне Комличенко забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7171

      FanatSerj 1 час назад

      Нормально, тут Тюкавиных, Грулевых нет, один Соу из конкурентов и то как говорил раньше Карпин "Я 'черных' не люблю" ))) кошмар уже даже название Африканской страны нельзя написать всё банится, совсем уже со своей борьбой за "антрацит" сума сошли.
      А Полоз другого формата.

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      Рейтинг: +278

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Карпин вернет тебя назад к умению забивать!!! Для меня неплохой форвард

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      Рейтинг: +548

      Spinorr 2 часа назад

      Это, судя по всему, единственная причина перехода .

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      Рейтинг: +47704

      portero 3 часа назад

      Удачи в Ростове!!!

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