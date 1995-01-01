Роналду: «Я мотивирован так же, как на своем первом Евро»

Удачи тебе, рекорды будешь бить, главное чтоб здоровья хватило и с партнерами нормальные отношения...
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем настрое в преддверии старта Евро-2020.
«Мы уважаем всех соперников и не ждем легких матчей. Я чувствую себя так, будто впервые приехал на Евро. Я сейчас мотивирован так же, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.
Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Нет смысла обещать титул и делать какие-либо прогнозы. Могу только пообещать, что мы в каждом матче будем играть на победу», – сказал Роналду.
- Соперники португальцев по групповому этапу Евро – Германия, Франция и Венгрия.
- Роналду забил 104 гола в 175 матчах за сборную. До мирового рекорда – 5 мячей.