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    Роналду: «Я мотивирован так же, как на своем первом Евро»

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем настрое в преддверии старта Евро-2020.

    «Мы уважаем всех соперников и не ждем легких матчей. Я чувствую себя так, будто впервые приехал на Евро. Я сейчас мотивирован так же, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.

    Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Нет смысла обещать титул и делать какие-либо прогнозы. Могу только пообещать, что мы в каждом матче будем играть на победу», – сказал Роналду.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47683

      portero 1 час назад

      Удачи тебе, рекорды будешь бить, главное чтоб здоровья хватило и с партнерами нормальные отношения...

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