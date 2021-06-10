Роналду: «Я мотивирован так же, как на своем первом Евро»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем настрое в преддверии старта Евро-2020.

«Мы уважаем всех соперников и не ждем легких матчей. Я чувствую себя так, будто впервые приехал на Евро. Я сейчас мотивирован так же, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.

Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Нет смысла обещать титул и делать какие-либо прогнозы. Могу только пообещать, что мы в каждом матче будем играть на победу», – сказал Роналду.