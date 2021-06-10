Арустамян: «Акинфеев завершает карьеру? Это лишено смысла. Вопрос продления контракта скоро решится»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом.

«Наир Тикнизян остается в клубе, это практически свершившийся факт. ЦСКА обновит его контракт – до 2025 года, на условиях, устраивающих и Наира, и ЦСКА.

Основным вратарем ЦСКА останется Игорь Акинфеев. Все сообщения о том, что капитан ЦСКА завершает карьеру, лишены смысла. Игорь полон желания играть еще, у него есть амбиции.

Писали, что ЦСКА рассматривает в качестве замены Акинфееву Илью Лантратова из «Химок». Но сам Лантратов заявил, что смущен сравнением с Игорем – его еще надо заслужить.

Вопрос продления контракта с Акинфеевым актуален и скоро решится. Он настроен играть дальше, и я уверен, нас ждет еще несколько лет яркой и содержательной карьеры Игоря», – написал Арустамян в телеграме.