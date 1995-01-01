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    Арустамян: «Акинфеев завершает карьеру? Это лишено смысла. Вопрос продления контракта скоро решится»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом.

    «Наир Тикнизян остается в клубе, это практически свершившийся факт. ЦСКА обновит его контракт – до 2025 года, на условиях, устраивающих и Наира, и ЦСКА.

    Основным вратарем ЦСКА останется Игорь Акинфеев. Все сообщения о том, что капитан ЦСКА завершает карьеру, лишены смысла. Игорь полон желания играть еще, у него есть амбиции.

    Писали, что ЦСКА рассматривает в качестве замены Акинфееву Илью Лантратова из «Химок». Но сам Лантратов заявил, что смущен сравнением с Игорем – его еще надо заслужить.

    Вопрос продления контракта с Акинфеевым актуален и скоро решится. Он настроен играть дальше, и я уверен, нас ждет еще несколько лет яркой и содержательной карьеры Игоря», – написал Арустамян в телеграме.

    • «Чемпионат» сообщал, что Акинфеев рассматривает вариант завершения карьеры в следующем году.
    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Со сборной России он брал бронзу Евро-2008.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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