Черчесов: «Сборная России должна знать свое место. Другие команды, возможно, сильнее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не преувеличивать силу команды. Он понимает, что есть более мастеровитые сборные.

«Мы последовательны в своих действиях. Нужно быть объективными: большие цели перед собой могут ставить только Франция, Германия и еще несколько сборных. Мы должны знать свое место. Другие команды, возможно, сильнее нас», – сказал тренер.