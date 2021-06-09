Черчесов: «Сборная России должна знать свое место. Другие команды, возможно, сильнее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не преувеличивать силу команды. Он понимает, что есть более мастеровитые сборные.
«Мы последовательны в своих действиях. Нужно быть объективными: большие цели перед собой могут ставить только Франция, Германия и еще несколько сборных. Мы должны знать свое место. Другие команды, возможно, сильнее нас», – сказал тренер.
- Стартовый матч Евро-2020 для россиян пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.
- Начало – в 22:00 по Москве.
- Для Черчесова это будет дебютный Евро.
Источник: Die Presse