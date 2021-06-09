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    Черчесов: «Сборная России должна знать свое место. Другие команды, возможно, сильнее»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не преувеличивать силу команды. Он понимает, что есть более мастеровитые сборные.

    «Мы последовательны в своих действиях. Нужно быть объективными: большие цели перед собой могут ставить только Франция, Германия и еще несколько сборных. Мы должны знать свое место. Другие команды, возможно, сильнее нас», – сказал тренер.

    • Стартовый матч Евро-2020 для россиян пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.
    • Начало – в 22:00 по Москве.
    • Для Черчесова это будет дебютный Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Die Presse

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    09.06.2021 23:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      msh88 11 минут назад

      Всё, слил команду. Если проиграем три матча, скажет, а это и было наше место, я изначально был объективен. Не думаю, что Греция в 2004 так же настраивалась на чемпионат. Всё что надо знать о трусливом тренере

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      Рейтинг: +4147

      solodealer 57 минут назад

      50 на 50...Либо сильнее, либо нет!))

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      Рейтинг: +4147

      solodealer 58 минут назад

      Возможно??!!))

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