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  • Джикия: «Объятия с Фернандесом на угловом в игре со Словакией? Давно не виделись. Бывает такое»

Джикия: «Объятия с Фернандесом на угловом в игре со Словакией? Давно не виделись. Бывает такое»

9 июня 2021, 22:30
2

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал эпизод из последнего отборочного матча к ЧМ-2022 против Словакии (1:2), где во время углового он обхватил партнера Марио Фернандеса. Видео доступно ниже.

«Как это получилось? Давно не виделись. Бывает такое. Я не могу найти объяснение.

Были прикольные мемы на эту ситуацию. Спокойно к ним отношусь. Главное – не переходить грань. Готов посмеяться над собой», – сказал Джикия.

  • 12 июня Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.
  • Следующий отборочный матч к ЧМ-2022 Россия проведет в сентябре.
  • Джикия выступает за сборную с 2016 года.

«Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Словакия ЦСКА Спартак Джикия Георгий Фернандес Марио
Комментарии (2)
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portero
1623267887
Да уж закончились те обнимашки печально, вот зрение это или это совсем не лечится?
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vladimir-7
1623310160
Джикия как и Киркоров перепутал, но только наоборот, Фернандеса с Оздоевым
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