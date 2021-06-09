Джикия: «Объятия с Фернандесом на угловом в игре со Словакией? Давно не виделись. Бывает такое»

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал эпизод из последнего отборочного матча к ЧМ-2022 против Словакии (1:2), где во время углового он обхватил партнера Марио Фернандеса. Видео доступно ниже.

«Как это получилось? Давно не виделись. Бывает такое. Я не могу найти объяснение.

Были прикольные мемы на эту ситуацию. Спокойно к ним отношусь. Главное – не переходить грань. Готов посмеяться над собой», – сказал Джикия.

12 июня Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.

Следующий отборочный матч к ЧМ-2022 Россия проведет в сентябре.

Джикия выступает за сборную с 2016 года.

«Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии