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    Джикия: «Объятия с Фернандесом на угловом в игре со Словакией? Давно не виделись. Бывает такое»

    Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал эпизод из последнего отборочного матча к ЧМ-2022 против Словакии (1:2), где во время углового он обхватил партнера Марио Фернандеса. Видео доступно ниже.

    «Как это получилось? Давно не виделись. Бывает такое. Я не могу найти объяснение.

    Были прикольные мемы на эту ситуацию. Спокойно к ним отношусь. Главное – не переходить грань. Готов посмеяться над собой», – сказал Джикия.

    • 12 июня Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.
    • Следующий отборочный матч к ЧМ-2022 Россия проведет в сентябре.
    • Джикия выступает за сборную с 2016 года.

    «Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

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    Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47670

      portero 6 минут назад

      Да уж закончились те обнимашки печально, вот зрение это или это совсем не лечится?

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