Globo Esporte: Бразилия сыграет на Кубке Америки, несмотря на протест футболистов

Сборная Бразилии будет участвовать в домашнем Кубке Америки, утверждает Globo Esporte.

По информации источника, бразильские футболисты по-прежнему крайне недовольны переносом турнира в их страну в условиях пандемии, однако они согласились сыграть на нем.

В скором времени об этом решении объявят официально. Не исключено, что в этом заявлении будет раскритикована организация соревнований.