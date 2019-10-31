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    Globo Esporte: Бразилия сыграет на Кубке Америки, несмотря на протест футболистов

    Сборная Бразилии будет участвовать в домашнем Кубке Америки, утверждает Globo Esporte.

    По информации источника, бразильские футболисты по-прежнему крайне недовольны переносом турнира в их страну в условиях пандемии, однако они согласились сыграть на нем.

    В скором времени об этом решении объявят официально. Не исключено, что в этом заявлении будет раскритикована организация соревнований.

    • Кубок Америки должен пройти с 13 июня по 10 июля.
    • Турнир перенесли в Бразилию из Колумбии и Аргентины.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Стэнли 58 минут назад

      Нельзя же "инопланетному" дать шанс на, хотя бы паршивый, но титул!

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