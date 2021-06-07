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  • Черчесов – об отказе Дании пускать россиян: «Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет»

Черчесов – об отказе Дании пускать россиян: «Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет»

7 июня 2021, 19:49
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении властей Дании запретить въезд в страну для российских болельщиков.

«Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс. Другое дело, не понятно до конца, по какой причине это происходит.

Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Если это чисто пандемийные моменты, то я тоже не в курсе.

Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему. На фэйр-плей это непохоже», – сказал Черчесов.

  • Сборные России и Дании сыграют друг с другом 21 июня.
  • Матч 3-го тура группового этапа Евро должен состояться в Копенгагене.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Дания Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Вомбат
1623086651
Проблема уже решена, господин Черчесов. Европейские болельщики не поедут в Россию, а российские в Европу. Точка. Можно дискутировать о причинах запрета: это политика или коронавирус? Но это будет глупая дискуссия. Потому что коронавирус -- это в первую очередь именно политика. Пример: Чехия обвинила Россию во взрывах на богом забытых чешских складах взрывчатки в замшелом 2014. Обвинила как раз накануне заседания Еврокомиссии, на котором должна была быть сертифицирована вакцина Спутник-5. Результат -- вопрос о сертифицировании и производстве вакцины Спутник-5 в Европе снят с повестки дня. И таких примеров уже много. Очень много. Так что, господин Черчесов, можете не сомневаться. Именно политика.
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Shamil79
1623088416
залезьте в ворота Бельгии...и вам всё простят
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Стэнли
1623092640
Абрека забыли спросить.
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Давид59
1623098981
А как Дания обосновала своё решение? Давайте почитаем. Это как "я Пастернака не читал, но я его осуждаю"
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Давид59
1623099140
Россия включена Данией в список стран, въезд из которых на территорию королевства запрещён без особой причины из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В список причин включены посещение опекаемых детей, тяжёлая болезнь или смерть близких, транзитные поездки для моряков и нефтяников.
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Давид59
1623099229
Ну приняли они этот Закон. Причём тут политика? Черчесов дурачка изображает, или как?
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BRO_football
1623131629
Невелика потеря. Как будто кто-то захочет пройти все круги ада из этих карантинов и ковид-тестов ради того, чтобы вживую посмотреть как Россия просрёт Дании?
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