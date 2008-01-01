Черчесов – об отказе Дании пускать россиян: «Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет»

Проблема уже решена, господин Черчесов. Европейские болельщики не поедут в Россию, а российские в Европу. Точка. Можно дискутировать о причинах запрета: это политика или коронавирус? Но это будет глупая дискуссия. Потому что коронавирус -- это в первую очередь именно политика. Пример: Чехия обвинила Россию во взрывах на богом забытых чешских складах взрывчатки в замшелом 2014. Обвинила как раз накануне заседания Еврокомиссии, на котором должна была быть сертифицирована вакцина Спутник-5. Результат -- вопрос о сертифицировании и производстве вакцины Спутник-5 в Европе снят с повестки дня. И таких примеров уже много. Очень много. Так что, господин Черчесов, можете не сомневаться. Именно политика.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении властей Дании запретить въезд в страну для российских болельщиков.
«Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс. Другое дело, не понятно до конца, по какой причине это происходит.
Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Если это чисто пандемийные моменты, то я тоже не в курсе.
Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему. На фэйр-плей это непохоже», – сказал Черчесов.
- Сборные России и Дании сыграют друг с другом 21 июня.
- Матч 3-го тура группового этапа Евро должен состояться в Копенгагене.