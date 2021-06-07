Черчесов – об отказе Дании пускать россиян: «Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении властей Дании запретить въезд в страну для российских болельщиков.

«Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс. Другое дело, не понятно до конца, по какой причине это происходит.

Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Если это чисто пандемийные моменты, то я тоже не в курсе.

Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему. На фэйр-плей это непохоже», – сказал Черчесов.