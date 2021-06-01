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  • Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

1 июня 2021, 14:18
35

Власти Дании не хотят убирать запрет на въезд в страну для россиян.

В связи с этим болельщики из РФ не смогут посещать матчи Евро-2020 в Копенгагене.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы», – говорится в письме генерального секретаря РФС Александра Алаева, отправленном генеральному директору УЕФА Мартину Каллену.

  • Сборные России и Дании сыграют друг с другом 21 июня.
  • Матч 3-го тура группового этапа Евро должен состояться в Копенгагене.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Дания
Комментарии (35)
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серега кашин
1622547434
надо отвечать зеркально и по возможности намного жосче
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Garrincha58
1622548341
значит им можно привозить свою корону, а нам нельзя но нам по хр...ну у нас есть вакцина! в сводках по стране опять рост больных а мы пускаем иностранцев к нам в гости болейте россияне заражайтесть
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Fusballer
1622550486
Надо евро без болельщиков проводить. И матчи проводить на манежах.
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aaaaahhhh
1622552031
мерзкие людишки...
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Spirit_78
1622552952
Как можно было такой сволоте дать проводить все три своих матча группового этапа у себя дома?
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vladimir-7
1622553202
"С-Э" совсем не осветил проблему, что наших болельщиков не пустят в Данию на их игру с нашей , а это связано с тем, что Европа не приняла нашу вакцину Спутник-V и естественно людей вакцинированных этим средством в Данию не пустят.
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slavа0508
1622553455
Мразоты,,,Представляю какой вой поднялся бы если мы не пустим болел какой то страны в Питер,,,Вот они двойные стандарты ,,,
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ААМ
1622553686
Датские свиньи "вне политики"
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American-Patriot
1622556923
Поделом...
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sochi-2013
1622558904
Пора уже псковских да рязанских болел туда посылать!
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