Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Власти Дании не хотят убирать запрет на въезд в страну для россиян.

В связи с этим болельщики из РФ не смогут посещать матчи Евро-2020 в Копенгагене.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы», – говорится в письме генерального секретаря РФС Александра Алаева, отправленном генеральному директору УЕФА Мартину Каллену.