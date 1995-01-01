Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

значит им можно привозить свою корону, а нам нельзя но нам по хр...ну у нас есть вакцина! в сводках по стране опять рост больных а мы пускаем иностранцев к нам в гости болейте россияне заражайтесть
Власти Дании не хотят убирать запрет на въезд в страну для россиян.
В связи с этим болельщики из РФ не смогут посещать матчи Евро-2020 в Копенгагене.
«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.
Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы», – говорится в письме генерального секретаря РФС Александра Алаева, отправленном генеральному директору УЕФА Мартину Каллену.