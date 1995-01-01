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    Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

    Власти Дании не хотят убирать запрет на въезд в страну для россиян.

    В связи с этим болельщики из РФ не смогут посещать матчи Евро-2020 в Копенгагене.

    «Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.

    Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы», – говорится в письме генерального секретаря РФС Александра Алаева, отправленном генеральному директору УЕФА Мартину Каллену.

    • Сборные России и Дании сыграют друг с другом 21 июня.
    • Матч 3-го тура группового этапа Евро должен состояться в Копенгагене.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13012

      Garrincha58 4 минуты назад

      значит им можно привозить свою корону, а нам нельзя но нам по хр...ну у нас есть вакцина! в сводках по стране опять рост больных а мы пускаем иностранцев к нам в гости болейте россияне заражайтесть

      0
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      Рейтинг: +6035

      серега кашин 19 минут назад

      надо отвечать зеркально и по возможности намного жосче

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      Рейтинг: +427

      99-й > серега кашин 5 минут назад

      Ага, сборной Дании въезд в страну запретить)))

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      Рейтинг: +12755

      KLIM777 29 минут назад

      запретить значит въезд всем жителям Дании на время ЕВРО на территорию РФ

      2
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      Рейтинг: +17944

      vladimir-7 > KLIM777 22 минуты назад

      Но сначала продать им билеты в три-четыре раза дороже.

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      Рейтинг: +5687

      Cleaner > KLIM777 6 минут назад

      Почему только на время Евро? Вообще на все соревнования, проводящиеся на территории России. И на Финал ЛЧ следующего года.

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      Рейтинг: +12755

      KLIM777 > Cleaner 1 минуту назад

      Верно подмечено. Объявить Данию недружественной страной направив пару хороших ракет в их сторону.

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