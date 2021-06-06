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    Sözcü: защитник Розье отказал «Спартаку» и «Динамо»

    Принадлежащий «Спортингу» защитник Валентен Розье отверг предложение «Спартака». Он хочет выступать за «Бешикташ», действующего чемпиона Турции.

    На игрока также выходило «Динамо», но и его предложение было отвергнуто.

    • В минувшем сезоне Розье выступал за «Бешикташ» на правах аренды.
    • В его активе 3 гола и 7 ассистов в 37 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

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    Источник: Sözcü

    Sözcü Spor - cпортивное турецкое СМИ. Существует более девяти лет. Аудитория в твиттере - 388,7 тысячи подписчиков.

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    06.06.2021 11:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 часов назад

      Отказала мне два раза,
      Не хочу сказала ты...

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