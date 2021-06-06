Sözcü: защитник Розье отказал «Спартаку» и «Динамо»

Принадлежащий «Спортингу» защитник Валентен Розье отверг предложение «Спартака». Он хочет выступать за «Бешикташ», действующего чемпиона Турции.

На игрока также выходило «Динамо», но и его предложение было отвергнуто.

В минувшем сезоне Розье выступал за «Бешикташ» на правах аренды.

В его активе 3 гола и 7 ассистов в 37 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

Агент Росье: «Никто из «Спартака» со мной не контактировал»