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    Президент «Интера» Джан: «Нам нужна большая прибыль от летнего трансферного окна»

    Стивен Джан, президент «Интера», наметил цель на следующий сезон. Речь идет о попадании в Лигу чемпионов.

    «Мы уже заявили о наших экономических целях: нам нужна большая прибыль от этого трансферного окна, но мы также хотим сохранить конкурентоспособную команду, чтобы мы могли хорошо выступить в Лиге чемпионов и, очевидно, снова претендовать на нее в следующем сезоне, потому что мы хотим быть стабильно среди крупных европейских клубов.

    Выиграть скудетто снова будет нелегко, потому что шесть или семь клубов мечтают выиграть его каждый сезон. Давайте наслаждаться титулом, который мы уже выиграли», – сказал Джан.

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    Источник: Football Italia

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    06.06.2021 09:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +96

      Вит65 6 июня, 11:02

      Пусть продает всех фаворитов. Конкурентом для Юве меньше. ФорцаЮве.

      0
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      Рейтинг: +10757

      Hektor 84 6 июня, 10:26

      Не тянете лямку лучше продайте клуб

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