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    Соболев: «Сборная России к матчу с Бельгией будет готова на 200 процентов»

    Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о работе команды на сборе. Ее подводят к Евро-2020.

    «Сейчас нагрузки уже снизили, все подходят к оптимальной форме. В оставшиеся перед Бельгией дни очень хорошо поработаем и будем готовы к ней на 200 процентов», – заверил Соболев.

    • 12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.
    • Накануне, 5 июня, Россия в товарищеском матче победила Болгарию (1:0).
    • Соболев забил единственный гол с пенальти.

    Шунин: «К Евро-2020 у сборной России должна появиться легкость»

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    06.06.2021 01:41
    Комментарии23
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      Рейтинг: +612

      амани 18 часов назад

      а нужно 400. хотя бы

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      Рейтинг: +5602

      Томик 20 часов назад

      Мне совершенно всё равно на сколько процентов вы будете готовы. Я уже 35 лет жду, когда уже мы отомстим бельгийцам за 86 год. Когда должны были вынести в одну калитку, но, ****, чудесное судейство и волшебное стечение обстоятельств не дали пройти в четвертьфинал ЧМ. Самое время вернуть должок. Когда никто не ждёт. Хоть землю грызите, а надо.

      1
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      Рейтинг: +5551

      subbotaspartak 6 июня, 13:47

      200% - это 0:2, а не 0:4

      3
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 13:40

      А кто против? Готовьтесь и покажите свой класс, на что способна сборная. Только вот большое сомнение, выпустит ли Черчесов тебя в этом матче?

      2
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      Рейтинг: +22844

      silver29 6 июня, 12:36

      Как эти трепачи не понимают, что в футбол научились играть все и им пох на ваши ожидания процентов, они просто вас обыграют (((

      2
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:33

      Балабол...(

      1
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      Рейтинг: +1193

      Красногорск_Фан 6 июня, 12:16

      Если поставить можные вентиляторы то действительно (!) со свежестью все будет в порядке и вас будет сдувать к воротам противника. Лайфхак однако

      0
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      Рейтинг: +2303

      Иван Петров 1986 6 июня, 10:48

      Но это ей мало поможет.

      0
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      Рейтинг: +8647

      Вомбат 6 июня, 09:33

      Увы, с такой обороной, как в нашей сборной, никакая физическая готовность не поможет. Еще и Кудряшов выбыл.

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      Рейтинг: +10757

      Hektor 84 > Вомбат 6 июня, 10:23

      По поводу Кудряшова думаю больше плюс для сборной! Он еще медлительней Джикии и Семенова.

      3
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      Рейтинг: +1584

      Январь 59 6 июня, 09:19

      На 200% мало. Бельгия в три раза сильнее нашей сборной и технически, и тактически, и физически. Даже если вы физику поднимите на их уровень, то технически и тактически вряд ли осилите. Бравада - это конечно сильная штука, но забыв про осторожность , кинувшись вперед , можно отхватить охапку глубоких нокаутов.

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