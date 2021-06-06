Соболев: «Сборная России к матчу с Бельгией будет готова на 200 процентов»

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о работе команды на сборе. Ее подводят к Евро-2020.

«Сейчас нагрузки уже снизили, все подходят к оптимальной форме. В оставшиеся перед Бельгией дни очень хорошо поработаем и будем готовы к ней на 200 процентов», – заверил Соболев.

12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.

Накануне, 5 июня, Россия в товарищеском матче победила Болгарию (1:0).

Соболев забил единственный гол с пенальти.

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