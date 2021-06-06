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  • Соболев: «Сборная России к матчу с Бельгией будет готова на 200 процентов»

Соболев: «Сборная России к матчу с Бельгией будет готова на 200 процентов»

6 июня 2021, 01:41
20

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о работе команды на сборе. Ее подводят к Евро-2020.

«Сейчас нагрузки уже снизили, все подходят к оптимальной форме. В оставшиеся перед Бельгией дни очень хорошо поработаем и будем готовы к ней на 200 процентов», – заверил Соболев.

  • 12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.
  • Накануне, 5 июня, Россия в товарищеском матче победила Болгарию (1:0).
  • Соболев забил единственный гол с пенальти.

Шунин: «К Евро-2020 у сборной России должна появиться легкость»

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Спартак Россия Соболев Александр
Комментарии (20)
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serppion
1622933191
Бомбардир, зачем мусолишь эту арифметическую глупость? Парнишка слаб в понятиях процента, и ты такой же...
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Валерий2705
1622934970
На 300 бл... Зачем нести эту ахинею, зачем самим себя зарывать. Меньше пи...., а выходите и играйте. Условный Джикия может быть, якобы, готов хоть на 1000 процентов, но когда против него выйдет Лукаку, всё это превратится в нули. А конкретно про Соболева, Бельгийская оборона, это тебе не РПЛ вялого гонять.
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Бухбух
1622947774
Дельфин на 200% готов нырять.
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Kollljan
1622951539
Подыму ставки. Вангую, что Бельгия забьет нашим 8 штук.
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Hektor 84
1622954067
Бельгия и Дания вас просто укатают! А после вчерашней игры уверен и Финляндия тоже!
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Январь 59
1622960396
На 200% мало. Бельгия в три раза сильнее нашей сборной и технически, и тактически, и физически. Даже если вы физику поднимите на их уровень, то технически и тактически вряд ли осилите. Бравада - это конечно сильная штука, но забыв про осторожность , кинувшись вперед , можно отхватить охапку глубоких нокаутов.
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Вомбат
1622961194
Увы, с такой обороной, как в нашей сборной, никакая физическая готовность не поможет. Еще и Кудряшов выбыл.
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zigbert
1622976048
А кто против? Готовьтесь и покажите свой класс, на что способна сборная. Только вот большое сомнение, выпустит ли Черчесов тебя в этом матче?
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subbotaspartak
1622976449
200% - это 0:2, а не 0:4
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Томик
1623004521
Мне совершенно всё равно на сколько процентов вы будете готовы. Я уже 35 лет жду, когда уже мы отомстим бельгийцам за 86 год. Когда должны были вынести в одну калитку, но, ****, чудесное судейство и волшебное стечение обстоятельств не дали пройти в четвертьфинал ЧМ. Самое время вернуть должок. Когда никто не ждёт. Хоть землю грызите, а надо.
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