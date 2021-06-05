Шунин: «К Евро-2020 у сборной России должна появиться легкость»

Вратарь сборной России Антон Шунин рассказал о нагрузках на сборе. Футболист ждет от команды легкости.

«Сбор был тяжeлый. Но к Евро должна появиться лeгкость», – считает голкипер.

12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.

Сегодня, 5 июня, Россия в товарищеском матче победила Болгарию (1:0).

По словам главного тренера Станислава Черчесова, Шунин – 1-й номер сборной России.

Черчесов после победы над Болгарией на сутки распустил сборную России по домам