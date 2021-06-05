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    Шунин: «К Евро-2020 у сборной России должна появиться легкость»

    Вратарь сборной России Антон Шунин рассказал о нагрузках на сборе. Футболист ждет от команды легкости.

    «Сбор был тяжeлый. Но к Евро должна появиться лeгкость», – считает голкипер.

    • 12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.
    • Сегодня, 5 июня, Россия в товарищеском матче победила Болгарию (1:0).
    • По словам главного тренера Станислава Черчесова, Шунин – 1-й номер сборной России.

    Черчесов после победы над Болгарией на сутки распустил сборную России по домам

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    05.06.2021 22:19
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 15:01

      Ну что же. Ждем легкости в первом же матче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:42

      Шунин - слабейший вратарь всех времен в сборной России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7419

      житель СПб 5 июня, 23:25

      Этот бы вообще молчал...

      1
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      Рейтинг: +176

      I'll be back 5 июня, 23:05

      Легкость это 0:1, или 0:2 на худой случай, но ни как не 0:5.

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