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    Главные новости дня. Россия победила Болгарию, Прохин будет выступать за «Ростов»

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    Marca: Бэйл объявит о завершении карьеры после Евро-2020.

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    «Везде чувствую предвзятые и брезгливые взгляды людей». 20-летний экс-игрок академии «Милана» покончил собой из-за расизма.

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    Малафеев – о задержании дочери за наркотики: «У меня вымогали деньги за закрытие вопроса. Но я решил, что дочь должна нести ответственность».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2021 23:43
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