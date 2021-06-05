Главные новости дня. Россия победила Болгарию, Прохин будет выступать за «Ростов»

Жирков сообщил фанату, что закончит карьеру после Евро-2020.

«Зенит» объявил о переходе Прохина в «Ростов».

Marca: Бэйл объявит о завершении карьеры после Евро-2020.

Хави: «Я уже дважды отказывал «Барселоне».

Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ.

«Везде чувствую предвзятые и брезгливые взгляды людей». 20-летний экс-игрок академии «Милана» покончил собой из-за расизма.

Киркорова освистали перед исполнением гимна России на матче с Болгарией.

Товарищеский матч. Россия благодаря голу Соболева победила Болгарию.

Зинченко и Влада Седан ждут первенца.

Малафеев – о задержании дочери за наркотики: «У меня вымогали деньги за закрытие вопроса. Но я решил, что дочь должна нести ответственность».