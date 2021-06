Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера турнира по итогам сезона-2020/21.

Этого звания удостоился Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

На награду также претендовали Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьелса («Лидс»).

Records broken and another #PL title claimedCongratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi