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    Малафеев – о задержании дочери за наркотики: «У меня вымогали деньги за закрытие вопроса. Но я решил, что дочь должна нести ответственность»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался на тему прошлогоднего задержания своей дочери за сбыт наркотиков. Он сообщил, что у него вымогали деньги за освобождение девушки.

    «О том, что произошло, никто мог вообще не узнать. Я мог этот вопрос решить – у меня вымогали деньги, чтобы вопрос закрыть. Я специально эту ситуацию оставил, потому что это должно стать уроком.

    Когда дочь задержали, у меня вымогали деньги. Писали в телеграм: «Дайте деньги, мы решим вопрос». Звонили всякие решалы. Я для себя решил: она должна нести ответственность за свой поступок.

    Если бы эта ситуация прошла для дочери просто так, она бы в жизни не поняла, что она сделала. Считаю, что я принял правильное отцовское решение», – сказал Малафеев.

    • Дочь спортсмена задержали во время контрольной закупки запрещенных веществ.
    • Сейчас девушка проходит лечение в специальном реабилитационном центре.
    • Малафеева занималась музыкой под псевдонимом Died Baby.

    Mash: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в торговле наркотиками

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    Источник: «Первый канал»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      Abu Yusuf 10 минут назад

      Правильно. Мудрое решение

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