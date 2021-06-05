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  • Малафеев – о задержании дочери за наркотики: «У меня вымогали деньги за закрытие вопроса. Но я решил, что дочь должна нести ответственность»

Малафеев – о задержании дочери за наркотики: «У меня вымогали деньги за закрытие вопроса. Но я решил, что дочь должна нести ответственность»

5 июня 2021, 20:15
21

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался на тему прошлогоднего задержания своей дочери за сбыт наркотиков. Он сообщил, что у него вымогали деньги за освобождение девушки.

«О том, что произошло, никто мог вообще не узнать. Я мог этот вопрос решить – у меня вымогали деньги, чтобы вопрос закрыть. Я специально эту ситуацию оставил, потому что это должно стать уроком.

Когда дочь задержали, у меня вымогали деньги. Писали в телеграм: «Дайте деньги, мы решим вопрос». Звонили всякие решалы. Я для себя решил: она должна нести ответственность за свой поступок.

Если бы эта ситуация прошла для дочери просто так, она бы в жизни не поняла, что она сделала. Считаю, что я принял правильное отцовское решение», – сказал Малафеев.

  • Дочь спортсмена задержали во время контрольной закупки запрещенных веществ.
  • Сейчас девушка проходит лечение в специальном реабилитационном центре.
  • Малафеева занималась музыкой под псевдонимом Died Baby.

Mash: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в торговле наркотиками

Источник: «Первый канал»
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав
Комментарии (21)
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Abu Yusuf
1622915907
Правильно. Мудрое решение
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Hektor 84
1622916616
Я не пойму у нее что денег нет или не хватает? Работать пусть идет бомжиха!
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КаДеС
1622918339
Волевое и правильное решение
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житель СПб
1622924262
Неправильное решение! Отец должен заботиться о дочери - тем более, о сироте. Я не о том, чтобы платить взятки. Я о том, чтобы не позорить ее дополнительно и публично, о том, чтобы окружить ее любовью и заботой... Тогда она поймет его скорее. Во время 2 мировой войны у премьера Канады дочь по глупости выразила солидарность с гитлеровцами ("играла" в немецкие символы).Это было следствием конфликта с отцом. Ему предложили отречься от нее, чтобы сохранить свой пост. Он в ответ - ушел с должности в отставку, сказав: это моя дочь, и в трудную минуту я буду с ней. Дочь вернулась к отцу. Семейная любовь восстановилась. Жаль, что эту мораль никто не рассказал Вячеславу Малофееву.
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paracetamol
1622924773
Не уродилась в папу, скорее в маму.
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Из Твери Леха
1622926198
Не повезло мужику с семейкой.
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Axe111
1622931115
ТОП НОВОСТЬ ПРО ФУТБОЛ
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slavа0508
1622953837
А что дочь посадили ??? За сбыт однозначно реальный срок и не год и два,,,или только произошло под следствием не в курсе этой темы,,,
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zigbert
1622979008
Не дай бог кто столкнется с такой ситуацией в семье.
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