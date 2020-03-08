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  • Mash: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в торговле наркотиками

Mash: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в торговле наркотиками

8 марта 2020, 01:45
38

16-летняя Ксения Малафеева подозревается в торговле наркотическими веществами. Контрольная закупка показала, что дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева продавала наркосодержащие таблетки.

«Еe знакомый пришeл с мечеными тысячными купюрами и получил за них четыре таблетки. Экспертиза уже подтвердила — это именно те вещества.

СК возбудил дело про 228-й статье, 3-й части (наркоторговля с отягчающими). В случае с несовершеннолетними это карается сроком до десяти лет. Ксюше 16. Сейчас еe держат в больнице под наблюдением. Назначена подписка о невыезде», – информирует источник.

  • Мама Ксении погибла в автокатастрофе в 2011 году.
  • Девушка живет отдельно от отца.
  • Малафеева занимается музыкой под псевдонимом Died Baby.

Источник: телеграм-канал «Mash на Мойке»

Дочерний проект Mash, специализирующийся на информации из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Аудитория - более 90 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (38)
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AHTUNGBOL
1583611554
Опять жёлтая пресса...., скажите редакторы, зачем эта информация???
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Rus9I
1583612318
Бомбардир. Хватит желтизну публиковать!
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Hektor 84
1583614487
Зачем это вообще публиковать? Это новости для криминальной хроники или желтой газеты.
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Plyash
1583621099
Бомбардир, какое это имеет отношение к футболу?
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3a zenit
1583637436
источник телеграм-канал)))даже если это правда,не думаю что она сядет-связи есть,бабло есть.
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Lester84
1583650752
По традиции осталось еще услышать по этому поводу комментарий Губерниева
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dimag
1583651726
Жена алкоголик, дочь наркоманка...а кто же он сам окажется?
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lek!
1583652227
Зачем оставлять несовершеннолетнего ребёнка одного , вроде состоятельный .
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Taps
1583664229
Бешеные деньги футболистов не идут впрок ни им (Коко, Глушак, Ладыгин etc.), ни их детям.
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mihail200606
1583679405
В маманю пошла?)
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