Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Mash: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в торговле наркотиками

    16-летняя Ксения Малафеева подозревается в торговле наркотическими веществами. Контрольная закупка показала, что дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева продавала наркосодержащие таблетки.

    «Еe знакомый пришeл с мечеными тысячными купюрами и получил за них четыре таблетки. Экспертиза уже подтвердила — это именно те вещества.

    СК возбудил дело про 228-й статье, 3-й части (наркоторговля с отягчающими). В случае с несовершеннолетними это карается сроком до десяти лет. Ксюше 16. Сейчас еe держат в больнице под наблюдением. Назначена подписка о невыезде», – информирует источник.

    • Мама Ксении погибла в автокатастрофе в 2011 году.
    • Девушка живет отдельно от отца.
    • Малафеева занимается музыкой под псевдонимом Died Baby.

    Источник: телеграм-канал «Mash на Мойке»

    Дочерний проект Mash, специализирующийся на информации из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Аудитория - более 90 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1105

      Питерский князь 14 минут назад

      Источник сам за себя говорит.
      У девки деньги есть, максимум посредничество. Оборотни решили папу развести на бабло, а он не заплатил. Уверен, дело не дойдет до суда.
      Если это, вообще было.
      Нахер ей торговать? Она, как и все подростки у богатых, могла украсть деньги у папы.
      Хотя, у него новая жена, может быть ее инициатива, убрать непокорную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      Rus9I 21 минуту назад

      Бомбардир. Хватит желтизну публиковать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1999

      Борат 21 минуту назад

      А что там с дочкой жени вафельникова ?
      Надо обсудить на футбольном сайте ! Гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1093

      AHTUNGBOL 34 минуты назад

      Опять жёлтая пресса...., скажите редакторы, зачем эта информация???

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75078
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru