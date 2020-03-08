Mash: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в торговле наркотиками

16-летняя Ксения Малафеева подозревается в торговле наркотическими веществами. Контрольная закупка показала, что дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева продавала наркосодержащие таблетки.

«Еe знакомый пришeл с мечеными тысячными купюрами и получил за них четыре таблетки. Экспертиза уже подтвердила — это именно те вещества.

СК возбудил дело про 228-й статье, 3-й части (наркоторговля с отягчающими). В случае с несовершеннолетними это карается сроком до десяти лет. Ксюше 16. Сейчас еe держат в больнице под наблюдением. Назначена подписка о невыезде», – информирует источник.