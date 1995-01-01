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    «Везде чувствую предвзятые и брезгливые взгляды людей». 20-летний экс-игрок академии «Милана» покончил собой из-за расизма

    Бывший футболист академии «Милана» Сеид Визин покончил жизнь самоубийством в возрасте 20 лет, его обнаружили мертвым дома. В предсмертной записке он сообщил о дискриминации по отношению к себе по расовому признаку.

    «Куда бы я ни пошел, где бы я ни был, я чувствую на себе тяжесть скептических, предвзятых, брезгливых и испуганных взглядов людей.

    Я не иммигрант, меня усыновили, когда я был ребенком, и я помню, что все любили меня. Куда бы я ни пошел, все говорили со мной с радостью, уважением и любопытством. Теперь кажется, что все перевернулось с ног на голову.

    Мне удалось найти работу [официантом], которую пришлось оставить, потому что слишком многие люди, особенно пожилые, отказались от моих услуг. Я уже не чувствовал себя в своей тарелке: люди обвиняли меня в том, что я несу ответственность в том, что многие молодые (и белые) итальянцы не могут найти работу.

    Что-то во мне изменилось. Как будто мне стыдно быть черным парнем, как будто я боялся, что меня сочтут иммигрантом. Как будто я должен был доказать людям, которые меня не знали, что я такой же, как они. Итальянец и белый.

    Я часто отпускал плохие шутки о черных людях, чтобы показать, что я такой же, как они, но это был страх. Страх за ненависть, которую я видел в глазах людей, смотрящих на иммигрантов.

    Я не хочу, чтобы люди жалели меня, я просто хочу напомнить себе, что трудности и страдания, которые я испытываю, – это капля воды по сравнению с океаном страданий, которые испытывают те, кто предпочитает умереть вместо того, чтобы вести существование в нищете и аду», – сказано в записке экс-футболиста.

    • Визин родился в 2000 году в Эфиопии, а потом был усыновлен итальянской семьей.
    • В академии «Милана» Визин занимался вместе с Джанлуиджи Доннаруммой.
    • После ухода из футбола в 2016 году Визин играл в мини-футбол, работал официантом.

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    Источник: Corriere della Sera

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6059

      серега кашин 57 минут назад

      придурок он просто, и правильно чем меньше таких дебилов будет в мире тем спокойней обстановка, а то бесят те кто скулит что на него не так посмотрели, обозвали и не важно какой рассы человек- это надо просто назвать естественным отбором

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      Рейтинг: +5744

      vladik12 > серега кашин 44 минуты назад

      Родись обратно, пожалуйста.

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