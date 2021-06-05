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  • «Везде чувствую предвзятые и брезгливые взгляды людей». 20-летний экс-игрок академии «Милана» покончил собой из-за расизма

«Везде чувствую предвзятые и брезгливые взгляды людей». 20-летний экс-игрок академии «Милана» покончил собой из-за расизма

5 июня 2021, 16:56
11

Бывший футболист академии «Милана» Сеид Визин покончил жизнь самоубийством в возрасте 20 лет, его обнаружили мертвым дома. В предсмертной записке он сообщил о дискриминации по отношению к себе по расовому признаку.

«Куда бы я ни пошел, где бы я ни был, я чувствую на себе тяжесть скептических, предвзятых, брезгливых и испуганных взглядов людей.

Я не иммигрант, меня усыновили, когда я был ребенком, и я помню, что все любили меня. Куда бы я ни пошел, все говорили со мной с радостью, уважением и любопытством. Теперь кажется, что все перевернулось с ног на голову.

Мне удалось найти работу [официантом], которую пришлось оставить, потому что слишком многие люди, особенно пожилые, отказались от моих услуг. Я уже не чувствовал себя в своей тарелке: люди обвиняли меня в том, что я несу ответственность в том, что многие молодые (и белые) итальянцы не могут найти работу.

Что-то во мне изменилось. Как будто мне стыдно быть черным парнем, как будто я боялся, что меня сочтут иммигрантом. Как будто я должен был доказать людям, которые меня не знали, что я такой же, как они. Итальянец и белый.

Я часто отпускал плохие шутки о черных людях, чтобы показать, что я такой же, как они, но это был страх. Страх за ненависть, которую я видел в глазах людей, смотрящих на иммигрантов.

Я не хочу, чтобы люди жалели меня, я просто хочу напомнить себе, что трудности и страдания, которые я испытываю, – это капля воды по сравнению с океаном страданий, которые испытывают те, кто предпочитает умереть вместо того, чтобы вести существование в нищете и аду», – сказано в записке экс-футболиста.

  • Визин родился в 2000 году в Эфиопии, а потом был усыновлен итальянской семьей.
  • В академии «Милана» Визин занимался вместе с Джанлуиджи Доннаруммой.
  • После ухода из футбола в 2016 году Визин играл в мини-футбол, работал официантом.

Источник: Corriere della Sera
Италия. Серия А Милан
Комментарии (11)
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серега кашин
1622902906
придурок он просто, и правильно чем меньше таких дебилов будет в мире тем спокойней обстановка, а то бесят те кто скулит что на него не так посмотрели, обозвали и не важно какой рассы человек- это надо просто назвать естественным отбором
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Боцман59rus
1622906673
Вот пожинайте плоды спекуляий СМИ на тему расизма, в том числе и футболистов, которые при каждом удобном случае плачутся и обвиняют более светлых партнеров в мнимой дискриминации. Готовтесь в ближайшем будущем вставать на оба колена)))
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Plyash
1622909518
Надо было в Американию ехать,мог бы президентом стать.
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амани
1622911097
жидов в России больше чем русских......никто не вешается......сытые и довольные
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LiveChelsea
1622912608
Слабак! Нашёл простой путь...
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Из Твери Леха
1622913349
Да и х с ним. зачем это публиковать, он к футболу-то даже отношения по сути не имел.
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Вомбат
1622913805
Что за бред? Человек психически здоровый так написать не мог. В Италии я жил недолго, но мои наблюдения все мои друзья-итальянцы поддерживают: расизм в этой стране -- очень редкое явление. По-моему парня погубили какие-то сложные комплексы, связанные с усыновлением, а не расизм.
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portero
1622915185
И каким местом здесь футбол?
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