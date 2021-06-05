«Везде чувствую предвзятые и брезгливые взгляды людей». 20-летний экс-игрок академии «Милана» покончил собой из-за расизма

Бывший футболист академии «Милана» Сеид Визин покончил жизнь самоубийством в возрасте 20 лет, его обнаружили мертвым дома. В предсмертной записке он сообщил о дискриминации по отношению к себе по расовому признаку.

«Куда бы я ни пошел, где бы я ни был, я чувствую на себе тяжесть скептических, предвзятых, брезгливых и испуганных взглядов людей.

Я не иммигрант, меня усыновили, когда я был ребенком, и я помню, что все любили меня. Куда бы я ни пошел, все говорили со мной с радостью, уважением и любопытством. Теперь кажется, что все перевернулось с ног на голову.

Мне удалось найти работу [официантом], которую пришлось оставить, потому что слишком многие люди, особенно пожилые, отказались от моих услуг. Я уже не чувствовал себя в своей тарелке: люди обвиняли меня в том, что я несу ответственность в том, что многие молодые (и белые) итальянцы не могут найти работу.

Что-то во мне изменилось. Как будто мне стыдно быть черным парнем, как будто я боялся, что меня сочтут иммигрантом. Как будто я должен был доказать людям, которые меня не знали, что я такой же, как они. Итальянец и белый.

Я часто отпускал плохие шутки о черных людях, чтобы показать, что я такой же, как они, но это был страх. Страх за ненависть, которую я видел в глазах людей, смотрящих на иммигрантов.

Я не хочу, чтобы люди жалели меня, я просто хочу напомнить себе, что трудности и страдания, которые я испытываю, – это капля воды по сравнению с океаном страданий, которые испытывают те, кто предпочитает умереть вместо того, чтобы вести существование в нищете и аду», – сказано в записке экс-футболиста.