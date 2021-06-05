Зинченко и Влада Седан ждут первенца

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал фото со своей беременной женой, тележурналисткой Владой Седан. Это будет их первый ребенок.

«Мой мир», – подписал кадр спортсмен.

Зинченко и Седан поженились в прошлом году.

В 1-м матче Евро-2020 Украина встретится с Нидерландами (13 июня).

На прошлой неделе Зинченко с «Манчестер Сити» проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси» (0:1).