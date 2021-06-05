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Зинченко и Влада Седан ждут первенца

5 июня 2021, 19:11
16

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал фото со своей беременной женой, тележурналисткой Владой Седан. Это будет их первый ребенок.

«Мой мир», – подписал кадр спортсмен.

  • Зинченко и Седан поженились в прошлом году.
  • В 1-м матче Евро-2020 Украина встретится с Нидерландами (13 июня).
  • На прошлой неделе Зинченко с «Манчестер Сити» проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси» (0:1).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Александра Зинченко
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Манчестер Сити Украина Зинченко Александр
Комментарии (16)
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Хейтер Аларм
1622912679
Они че, тр***лись, получается?
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житель СПб
1622913155
Нас то это как касается?!
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oyabun
1622920471
Я наверное пропустил новость, когда Россия вдруг стала частью Украины.. Иначе непонятно что делает эта, несомненно важная для всех хохлов новость, на отечественном футбольном ресурсе.
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Томик
1622924779
Деваха со звучным псевдонимом отхватила себе игрока манчестер сити. "Мой мир"? Желаю, Саша, чтобы так и было, но очень сомневаюсь.
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El_Chori
1622930731
Чтооооо?? xDDDDDDD
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