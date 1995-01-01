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    Товарищеские матчи. Швейцария забила семь голов Лихтенштейну, Ирландия разгромила Андорру

    Участник Евро-2020 сборная Швейцарии победила Лихтенштейн со счетом 7:0.

    В другом матче Ирландия крупно обыграла Андорру со счетом 4:1.

    Товарищеские матчи

    Швейцария – Лихтенштейн – 7:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гавранович, 19; 2:0 – Фасснахт, 46; 3:0 – Фрик (в свои ворота), 57; 4:0 – Фасснахт, 70; 5:0 – Гавранович, 75; 6:0 – Гавранович, 79; 7:0 – Фернандес, 85.

    Андорра – Ирландия – 1:4 (0:0)

    Голы: 1:0 – Валес, 52; 1:1 – Перрот, 58; 1:2 – Перрот, 61; 1:3 – Найт, 84; 1:4 – Хорган, 90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      acor94 8 минут назад

      значит Швейцария забила, а Ирландия разгромила... вот как получается...

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