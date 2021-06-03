Товарищеские матчи. Швейцария забила семь голов Лихтенштейну, Ирландия разгромила Андорру

Участник Евро-2020 сборная Швейцарии победила Лихтенштейн со счетом 7:0.
В другом матче Ирландия крупно обыграла Андорру со счетом 4:1.
Товарищеские матчи
Швейцария – Лихтенштейн – 7:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гавранович, 19; 2:0 – Фасснахт, 46; 3:0 – Фрик (в свои ворота), 57; 4:0 – Фасснахт, 70; 5:0 – Гавранович, 75; 6:0 – Гавранович, 79; 7:0 – Фернандес, 85.
Андорра – Ирландия – 1:4 (0:0)
Голы: 1:0 – Валес, 52; 1:1 – Перрот, 58; 1:2 – Перрот, 61; 1:3 – Найт, 84; 1:4 – Хорган, 90.
Источник: «Бомбардир»