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Андорра - Ирландия

03.06.2021, Четверг, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Андорра - Ирландия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа B
11 тур
7 октября, пятница 23:30 Андорра 0:2 Ирландия
2 тур
7 сентября, вторник 22:45 Ирландия 3:1 Андорра
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