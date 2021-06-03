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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра - Ирландия
Андорра - Ирландия: обзор матча 03 июня 2021
Андорра
03.06.2021, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Ирландия
52'
М. Валес
58'
Т. Пэррот
61'
Т. Пэррот
84'
Д. Найт
90'
Д. Хорган
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Андорра - Ирландия
90'
ГОЛ! 1:4!
Д. Хорган
87'
Замена
Г. Артер
️️️️
К. Хурихейн
86'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Д. О'Ши
86'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. МакКлин
84'
ГОЛ! 1:3!
Д. Найт
Пас отдал
Д. Хорган
82'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
Т. Пэррот
Замена
И. Лима
️️️️
А. Мартинес
76'
Замена
️️️️
М. Ребес
72'
66'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Коллинс
66'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Р. Кертис
61'
ГОЛ! 1:2!
Т. Пэррот
Пас отдал
К. Хурихейн
58'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пэррот
ГОЛ! 1:0!
М. Валес
Пас отдал
А. Мартинес
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Ронан Кертис
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
8
Гарри Артер
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
10
Джейми МакГрат
ЦП
0
Даниэль Мандрою
АП
0
Lee O'Connor
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
3-4-2
12
Альварес
15
Сан Николас
5
Льовера
4
Ребес
17
Сервос
8
Виейра
14
Алаез
3
Валес
7
Мартинес
10
Клементе
3-5-2
16
Базуну
2
Доэрти
15
Иган
4
О'Ши
19
Кертис
11
МакКлин
6
Каллен
14
Хурихейн
8
Найт
9
Коллинс
7
Пэррот
7
Мартинес
6
Лима
6
Лима
7
Мартинес
11
МакКлин
18
Мэннинг
18
Мэннинг
11
МакКлин
4
О'Ши
4
Даффи
4
Даффи
4
О'Ши
14
Хурихейн
8
Артер
8
Артер
14
Хурихейн
19
Кертис
12
Хорган
12
Хорган
19
Кертис
7
Пэррот
10
МакГрат
10
МакГрат
7
Пэррот
9
Коллинс
10
Айда
10
Айда
9
Коллинс
Остались в запасе
Андорра
Ирландия
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
21
Марк Гарсия
ЦП
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
0
Lee O'Connor
ЦФ
0
Даниэль Мандрою
АП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
6
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
21
Марк Гарсия
ЦП
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
Остались в запасе
0
Lee O'Connor
ЦФ
0
Даниэль Мандрою
АП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
6
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Андорра - Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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