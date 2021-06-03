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Швейцария - Лихтенштейн

03.06.2021, Четверг, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Швейцария - Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные 2015

10 июня, среда 21:15 Швейцария 3:0 Лихтенштейн
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