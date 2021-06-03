Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Лихтенштейн
Швейцария - Лихтенштейн: обзор матча 03 июня 2021
Швейцария
03.06.2021, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
7 : 0
Завершен
Лихтенштейн
19'
М. Гавранович
46'
К. Фасснахт
57'
Н. Фрик (АГ)
70'
К. Фасснахт
75'
М. Гавранович
79'
М. Гавранович
85'
Э. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Швейцария - Лихтенштейн
ГОЛ! 7:0!
Э. Фернандес
Пас отдал
Ж. Лотомба
85'
83'
Замена
Ю. Оспельт
️️️️
Я. Фрик
ГОЛ! 6:0!
М. Гавранович
79'
ГОЛ! 5:0!
М. Гавранович
75'
ГОЛ! 4:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
Р. Родригес
70'
67'
Замена
А. Зеле
️️️️
Л. Мейер
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
К. Мбабу
67'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
С. Цубер
67'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Н. Фрик
57'
ГОЛ! 2:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
С. Цубер
46'
46'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Д. Брендле
Замена
Р. Варгас
️️️️
Д. Шакири
46'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Ф. Шер
46'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
А. Мехмеди
46'
Замена
Г. Джака
️️️️
Р. Фройлер
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Гавранович
Пас отдал
Э. Джемерт
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
19
Ноа Фроммельт
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Томас Хоби
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
18
Мануэль Микус
ПЗ
17
Никола Колльман
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
4-3-1-2
12
Мвого
6
Омераджич
18
Джемерт
22
Шер
2
Мбабу
14
Цубер
15
Соу
8
Фройлер
23
Шакири
18
Мехмеди
19
Гавранович
3-4-3
1
Бюхель
4
Грюненфельдер
23
Хофер
3
Гопель
2
Брендле
16
Вольфингер
14
Мейер
19
Фроммельт
22
Фрик
11
Саланович
10
Фрик
14
Цубер
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Цубер
22
Шер
13
Родригес
13
Родригес
22
Шер
2
Мбабу
26
Лотомба
26
Лотомба
2
Мбабу
8
Фройлер
10
Джака
10
Джака
8
Фройлер
18
Мехмеди
16
Фасснахт
16
Фасснахт
18
Мехмеди
23
Шакири
17
Варгас
17
Варгас
23
Шакири
22
Фрик
12
Оспельт
12
Оспельт
22
Фрик
14
Мейер
8
Зеле
8
Зеле
14
Мейер
2
Брендле
15
Йилдыз
15
Йилдыз
2
Брендле
Остались в запасе
Швейцария
Лихтенштейн
1
Янн Зоммер
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
15
Марко Марксер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
0
Роман Спириг
ЛЗ
18
Мануэль Микус
ПЗ
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
15
Марко Марксер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
0
Роман Спириг
ЛЗ
18
Мануэль Микус
ПЗ
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Швейцария - Лихтенштейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Швейцария
Лихтенштейн
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+