Eurostavka: Хабиб подпишет контракт с «Легионом» из ПФЛ

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет профессиональный контракт с махачкалинским «Легионом», выступающим в ПФЛ.

По информации Eurostavka, Нурмагомедов договорился о подписании соглашения с президентом клуба Шамилем Лахияловым, известным по выступлениям за «Терек» и «Анжи».

Контракт еще не подписан. Сумму в графе «зарплата» впишет сам Хабиб.