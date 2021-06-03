Eurostavka: Хабиб подпишет контракт с «Легионом» из ПФЛ

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет профессиональный контракт с махачкалинским «Легионом», выступающим в ПФЛ.
По информации Eurostavka, Нурмагомедов договорился о подписании соглашения с президентом клуба Шамилем Лахияловым, известным по выступлениям за «Терек» и «Анжи».
Контракт еще не подписан. Сумму в графе «зарплата» впишет сам Хабиб.
- Уроженцу Дагестана 32 года, в прошлом году он объявил о завершении бойцовской карьеры.
- В январе Нурмагомедов посетил сборы «Спартака».
- Хабиб изъявлял желание сыграть за столичный клуб.
Источник: Eurostavka