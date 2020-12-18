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    Eurostavka: Хабиб подпишет контракт с «Легионом» из ПФЛ

    Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет профессиональный контракт с махачкалинским «Легионом», выступающим в ПФЛ.

    По информации Eurostavka, Нурмагомедов договорился о подписании соглашения с президентом клуба Шамилем Лахияловым, известным по выступлениям за «Терек» и «Анжи».

    Контракт еще не подписан. Сумму в графе «зарплата» впишет сам Хабиб.

    • Уроженцу Дагестана 32 года, в прошлом году он объявил о завершении бойцовской карьеры.
    • В январе Нурмагомедов посетил сборы «Спартака».
    • Хабиб изъявлял желание сыграть за столичный клуб.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6055

      серега кашин 17 минут назад

      пфл как раз для него

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      Рейтинг: +20479

      bset 52 минуты назад

      Не, ну Спартак - это, конечно, перебор. А в ПФЛ пусть себе играет, если силы позволяют

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