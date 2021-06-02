«Спартак» отдал Тиля в аренду «Фейеноорду» и продлил с ним контракт на год

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде», сообщает пресс-служба столичного клуба.

23-летний футболист перешел в голландский клуб на правах арены. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Спартак» сможет досрочно забрать Тиля из «Фейеноорда», если он проведет меньше половины матчей за клуб до 1 января 2022 года.

Тиль также продлил контракт с московским клубом на один год – до конца сезона-2023/24.