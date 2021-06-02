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    «Спартак» отдал Тиля в аренду «Фейеноорду» и продлил с ним контракт на год

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде», сообщает пресс-служба столичного клуба.

    23-летний футболист перешел в голландский клуб на правах арены. Соглашение рассчитано на один сезон.

    «Спартак» сможет досрочно забрать Тиля из «Фейеноорда», если он проведет меньше половины матчей за клуб до 1 января 2022 года.

    Тиль также продлил контракт с московским клубом на один год – до конца сезона-2023/24.

    • В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург». С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
    • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    02.06.2021 18:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1444

      вальтер79 2 июня 2021, 20:35

      да уж гус в мешке а денег стоит)))))))))

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 июня 2021, 19:03

      Не повезло парню оформить трансфер в период хаоса в клубе, а так игрок хороший

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Skull_Boy 2 июня 2021, 22:43

      Если хороший , то пробьется , пока твоё утверждение весьма сомнительно .

      0
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      Рейтинг: +21

      Egoiste 161ru > Skull_Boy 3 июня 2021, 08:08

      что тогда ему мешает докахзывать состоятельность? Во Фрайбурге точно никто не мешал...7 раз давали шанс и ни одного результативного действия...Мне кажется просто переоцененный очень...выстрелил на родине, вот и загнули цену и быстро спулили ...

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