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    Моуринью попытается убедить Доннарумму перейти в «Рому»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде бывшего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

    По информации Football Italia, португалец попытается убедить 22-летнего футболиста перейти в римский клуб.

    Также тренер намерен уговорить руководство «Ромы» выделить дополнительное финансирование на подписание голкипера.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6040

      серега кашин 1 час назад

      беспонтовый вратарь с огромными запросами

      0
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      Рейтинг: +2778

      FENIX-SL 1 час назад

      ахахахах
      какой резон ему в рому переходить

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