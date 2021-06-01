Моуринью попытается убедить Доннарумму перейти в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде бывшего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
По информации Football Italia, португалец попытается убедить 22-летнего футболиста перейти в римский клуб.
Также тренер намерен уговорить руководство «Ромы» выделить дополнительное финансирование на подписание голкипера.
- Доннарумма может перейти в другую команду бесплатно.
- На итальянца претендуют «Барселона» и «Ювентус».
- Моуринью ранее позвал в «Рому» Криштиану Роналду.
Источник: Football Italia