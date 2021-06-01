Игроки, которые не попадут в заявку сборной России на Евро, останутся в расположении команды

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что футболисты, не попавшие в окончательную заявку на Евро, останутся в расположении национальной команды.

«До 12 часов заявка будет объявлена. Но до первого матча есть возможность поменять игроков, если будут проблемы с травмами или с ковидом.

С игроками мы всe обсудили. Футболисты, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в расположении сборной. У нас ведь ещe один контрольный матч, мало-ли что может случиться. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно», – сказал Черчесов.