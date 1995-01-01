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    Игроки, которые не попадут в заявку сборной России на Евро, останутся в расположении команды

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что футболисты, не попавшие в окончательную заявку на Евро, останутся в расположении национальной команды.

    «До 12 часов заявка будет объявлена. Но до первого матча есть возможность поменять игроков, если будут проблемы с травмами или с ковидом.

    С игроками мы всe обсудили. Футболисты, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в расположении сборной. У нас ведь ещe один контрольный матч, мало-ли что может случиться. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3017

      Axe111 2 часа назад

      Клоунада

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      Рейтинг: +2478

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Чирледиры с пипидастрами не нужны.
      Бухать -это домой.(

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      Рейтинг: +4682

      Давид59 > Алехсбургер. 2 часа назад

      Мне тоже это сразу в голову пришло. Как там с пивком? Те, кто вне заявки пьют только лимонад?

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