Игроки, которые не попадут в заявку сборной России на Евро, останутся в расположении команды

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что футболисты, не попавшие в окончательную заявку на Евро, останутся в расположении национальной команды.
«До 12 часов заявка будет объявлена. Но до первого матча есть возможность поменять игроков, если будут проблемы с травмами или с ковидом.
С игроками мы всe обсудили. Футболисты, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в расположении сборной. У нас ведь ещe один контрольный матч, мало-ли что может случиться. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно», – сказал Черчесов.
- Сборная России в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
- На групповом этапе Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: «Чемпионат»