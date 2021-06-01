Журналист Романо: «Рома» согласовала контракт с Мхитаряном до 2023 года

«Рома» согласовала условия нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.
По информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение 32-летнего армянина с «Ромой» будет рассчитано до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет сохранить Мхитаряна, несмотря на их проблемы в «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад.
- Мхитаряна не устроило предложение «Зенита».
- В прошлом сезоне он провел 33 матча Серии А, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо