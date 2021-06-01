Журналист Романо: «Рома» согласовала контракт с Мхитаряном до 2023 года

«Рома» согласовала условия нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение 32-летнего армянина с «Ромой» будет рассчитано до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет сохранить Мхитаряна, несмотря на их проблемы в «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад.