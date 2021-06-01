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    Журналист Романо: «Рома» согласовала контракт с Мхитаряном до 2023 года

    «Рома» согласовала условия нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение 32-летнего армянина с «Ромой» будет рассчитано до июня 2023 года.

    Ранее сообщалось, что главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет сохранить Мхитаряна, несмотря на их проблемы в «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад.

    • Мхитаряна не устроило предложение «Зенита».
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча Серии А, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    01.06.2021 08:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14232

      JTherry 1 июня, 09:41

      не соблазнили Мхитаряна клубы в РПЛ...) лучше играть в Серии А и в среднем клубе (на сегодня) топ-5, чем в распил-лиге приколов... и забыты "обиды" на Моуриньо...

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