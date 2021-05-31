Азар: «Вижу себя только в «Реале», я сделаю великие вещи для команды»

Вингер «Реала» Эден Азар высказался о своем будущем в мадридском клубе.

«Я вижу себя только в «Реале». У меня еще три года по контракту. Когда я буду полностью готов, то многое дам команде, сделаю великие вещи.

В прошлом сезоне мне не везло. Но сейчас я близок к своей лучшей форме. Надеюсь, травм больше не будет. У меня впереди еще много прекрасных лет карьеры.

Вариант с возвращением в Англию я не рассматриваю. Хочу добиться успеха в составе «Реала». Я сделаю все ради этого», – сказал 30-летний бельгиец.