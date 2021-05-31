Азар: «Вижу себя только в «Реале», я сделаю великие вещи для команды»

Вингер «Реала» Эден Азар высказался о своем будущем в мадридском клубе.
«Я вижу себя только в «Реале». У меня еще три года по контракту. Когда я буду полностью готов, то многое дам команде, сделаю великие вещи.
В прошлом сезоне мне не везло. Но сейчас я близок к своей лучшей форме. Надеюсь, травм больше не будет. У меня впереди еще много прекрасных лет карьеры.
Вариант с возвращением в Англию я не рассматриваю. Хочу добиться успеха в составе «Реала». Я сделаю все ради этого», – сказал 30-летний бельгиец.
- «Реал» купил Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы.
- За два сезона игрок забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
Источник: Marca