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    Азар: «Вижу себя только в «Реале», я сделаю великие вещи для команды»

    Вингер «Реала» Эден Азар высказался о своем будущем в мадридском клубе.

    «Я вижу себя только в «Реале». У меня еще три года по контракту. Когда я буду полностью готов, то многое дам команде, сделаю великие вещи.

    В прошлом сезоне мне не везло. Но сейчас я близок к своей лучшей форме. Надеюсь, травм больше не будет. У меня впереди еще много прекрасных лет карьеры.

    Вариант с возвращением в Англию я не рассматриваю. Хочу добиться успеха в составе «Реала». Я сделаю все ради этого», – сказал 30-летний бельгиец.

    • «Реал» купил Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы.
    • За два сезона игрок забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4110

      solodealer 13 минут назад

      Азар: «Вижу себя только в «Реале»,...
      Баааа... так у него и со зрением ещё проблемы?)))

      0
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      Рейтинг: +358

      Лфшт 30 минут назад

      Сожрешь самый большой гамбургер в мире ?

      0
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      Рейтинг: +1378

      koli4ka 51 минуту назад

      стакашка-хрусталяшка,вот все твои великие дела!!!

      0
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      Рейтинг: +164

      пега 55 минут назад

      буду три года доить Реал, великая вещь.

      2
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      Рейтинг: +2793

      aaaaahhhh 59 минут назад

      сдулся ты уже, "Великий"

      0
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      Рейтинг: +35

      Генрих121 1 час назад

      Самое великое дело, уйти обратно в Челси..

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