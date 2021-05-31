Суперлига пожаловалась в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции

Суд Европейского союза (EUCJ) зарегистрировал жалобу Суперлиги на ФИФА и УЕФА, сообщает пресс-служба суда.
Представители Суперлиги обвиняют ФИФА и УЕФА в нарушении закона ЕС о конкуренции.
Ранее УЕФА возбудил дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА в связи с созданием Суперлиги.
- «Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.
- Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: EUCJ