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    Суперлига пожаловалась в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции

    Суд Европейского союза (EUCJ) зарегистрировал жалобу Суперлиги на ФИФА и УЕФА, сообщает пресс-служба суда.

    Представители Суперлиги обвиняют ФИФА и УЕФА в нарушении закона ЕС о конкуренции.

    Ранее УЕФА возбудил дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА в связи с созданием Суперлиги.

    • «Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.
    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: EUCJ

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