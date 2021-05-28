Агент Шпинев: «Официальная информация о будущем Мухина появится в ближайшее время»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором переходе своего клиента в ЦСКА.

«Готов комментировать только официальную информацию. Официальная информация в ближайшее время появится. Еще ничего не произошло, ни один клуб не сделал официального заявления», – сказал Шпинев.