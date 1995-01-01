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    Агент Шпинев: «Официальная информация о будущем Мухина появится в ближайшее время»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором переходе своего клиента в ЦСКА.

    «Готов комментировать только официальную информацию. Официальная информация в ближайшее время появится. Еще ничего не произошло, ни один клуб не сделал официального заявления», – сказал Шпинев.

    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
    • Сумма отступных в его контракте – 15 миллионов рублей.
    • По информации Eurostavka, хавбек согласовал пятилетний контракт с ЦСКА. «РБ-Спорт» уточняет, что его зарплата вырастет в 30 раз.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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