Спортивный директор «Рубина» – о конфликте с агентом Хвичи: «Это тупой вброс»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг наличие конфликта между руководством казанского клуба и Мамукой Джугели, агентом полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Это просто полнейший бред! С Мамукой Сайманова (генеральный директор «Рубина» – примечание «Бомбардира») связывают давние дружеские отношения. Это тупой вброс, который даже комментировать смешно, по-другому и не скажешь.
У нас блестящие отношения как с Хвичей, так и с Мамукой. Поэтому было бы просто бредом на подобное реагировать. Более того, мы уверены, что агент ведeт себя достойно.
Это всe манипуляция, которую в обычное время мы бы даже комментировать не стали, но нельзя, чтобы подобное раздувалось», – сказал Яровинский.
- Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Клуб рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро.
Источник: «Бизнес Online»