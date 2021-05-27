Спортивный директор «Рубина» – о конфликте с агентом Хвичи: «Это тупой вброс»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг наличие конфликта между руководством казанского клуба и Мамукой Джугели, агентом полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Это просто полнейший бред! С Мамукой Сайманова (генеральный директор «Рубина» – примечание «Бомбардира») связывают давние дружеские отношения. Это тупой вброс, который даже комментировать смешно, по-другому и не скажешь.

У нас блестящие отношения как с Хвичей, так и с Мамукой. Поэтому было бы просто бредом на подобное реагировать. Более того, мы уверены, что агент ведeт себя достойно.

Это всe манипуляция, которую в обычное время мы бы даже комментировать не стали, но нельзя, чтобы подобное раздувалось», – сказал Яровинский.