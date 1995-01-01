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    Спортивный директор «Рубина» – о конфликте с агентом Хвичи: «Это тупой вброс»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг наличие конфликта между руководством казанского клуба и Мамукой Джугели, агентом полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «Это просто полнейший бред! С Мамукой Сайманова (генеральный директор «Рубина» – примечание «Бомбардира») связывают давние дружеские отношения. Это тупой вброс, который даже комментировать смешно, по-другому и не скажешь.

    У нас блестящие отношения как с Хвичей, так и с Мамукой. Поэтому было бы просто бредом на подобное реагировать. Более того, мы уверены, что агент ведeт себя достойно.

    Это всe манипуляция, которую в обычное время мы бы даже комментировать не стали, но нельзя, чтобы подобное раздувалось», – сказал Яровинский.

    • Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Клуб рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро.

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    Источник: «Бизнес Online»

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