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    Кавани – самый возрастной игрок «МЮ», забивавший в финале еврокубка

    В эти минуты проходит финал Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    В составе английской команды гол забил нападающий Эдинсон Кавани. Уругваец стал самым возрастным игроком, забивавшим за «МЮ» в финале еврокубка.

    Кавани забил в 34 года и 101 день. Он опередил Тедди Шерингема, забивавшего в еврокубковом финале в возрасте 33 лет и 54 дней.

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    Источник: Sky Sports

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    26.05.2021 23:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4084

      solodealer 3 часа назад

      Кавани реально лучший в МЮ в этой игре

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