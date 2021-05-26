Кавани – самый возрастной игрок «МЮ», забивавший в финале еврокубка

В эти минуты проходит финал Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).

В составе английской команды гол забил нападающий Эдинсон Кавани. Уругваец стал самым возрастным игроком, забивавшим за «МЮ» в финале еврокубка.

Кавани забил в 34 года и 101 день. Он опередил Тедди Шерингема, забивавшего в еврокубковом финале в возрасте 33 лет и 54 дней.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «МЮ».