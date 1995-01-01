Сульшер – о Фергюсоне: «Надеюсь, он получит удовольствие от финала»

да, когда вы в очередной раз наложите в штаны
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед финалом Лиги Европы с «Вильярреалом» высказался об Алексе Фергюсоне. Шотландский специалист полетел вместе с командой в Польшу.
«Сэр Алекс прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане – уже привилегия. Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок», – сказал Сульшер.
- Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги Европы. Начало – в 22:00 мск.