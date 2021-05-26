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  • Сульшер – о Фергюсоне: «Надеюсь, он получит удовольствие от финала»

Сульшер – о Фергюсоне: «Надеюсь, он получит удовольствие от финала»

26 мая 2021, 12:07
3

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед финалом Лиги Европы с «Вильярреалом» высказался об Алексе Фергюсоне. Шотландский специалист полетел вместе с командой в Польшу.

«Сэр Алекс прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане – уже привилегия. Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок», – сказал Сульшер.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (3)
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lipatov32
1622035552
Ты трениреще, его скоро в могилу сведешь! Своими "успехами"!!!
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житель СПб
1622092378
Не думаю, что очень вы его порадовали...
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