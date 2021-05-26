Сульшер – о Фергюсоне: «Надеюсь, он получит удовольствие от финала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед финалом Лиги Европы с «Вильярреалом» высказался об Алексе Фергюсоне. Шотландский специалист полетел вместе с командой в Польшу.

«Сэр Алекс прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане – уже привилегия. Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок», – сказал Сульшер.