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    Сульшер – о Фергюсоне: «Надеюсь, он получит удовольствие от финала»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед финалом Лиги Европы с «Вильярреалом» высказался об Алексе Фергюсоне. Шотландский специалист полетел вместе с командой в Польшу.

    «Сэр Алекс прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане – уже привилегия. Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок», – сказал Сульшер.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12694

      KLIM777 1 час назад

      да, когда вы в очередной раз наложите в штаны

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