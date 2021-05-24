Фергюсон полетел с «Манчестер Юнайтед» на финал Лиги Европы

так потому что руководит ! сосискер для красоты !
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отправился в Польшу, где завтра состоится финал Лиги Европы.
«Кое-кто особенный присоединяется к нашей выездной вечеринке», – сообщила пресс-служба английского клуба в твиттере.
- «МЮ» сыграет в финале ЛЕ с «Вильярреалом».
- Матч пройдет в среду в Гданьске в 22:00 мск.
- Фергюсон возглавлял манкунианцев с 1986 по 2013 год.
There's a special someone joining our travelling party #MUFC #UEL pic.twitter.com/hWKNwRAUjg— Manchester United (@ManUtd) May 24, 2021