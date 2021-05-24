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    Фергюсон полетел с «Манчестер Юнайтед» на финал Лиги Европы

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отправился в Польшу, где завтра состоится финал Лиги Европы.

    «Кое-кто особенный присоединяется к нашей выездной вечеринке», – сообщила пресс-служба английского клуба в твиттере.

    • «МЮ» сыграет в финале ЛЕ с «Вильярреалом».
    • Матч пройдет в среду в Гданьске в 22:00 мск.
    • Фергюсон возглавлял манкунианцев с 1986 по 2013 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4861

      dinar7777dinar 18 минут назад

      так потому что руководит ! сосискер для красоты !

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