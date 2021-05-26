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    Конте может покинуть «Интер» из-за разногласий с руководством

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте уйдет из клуба в ближайшее время. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

    У специалиста разногласия с руководством «Интера». Боссы клуба из-за финансового кризиса хотят сократить вложения в команду и уменьшить зарплаты футболистам. Конте выступает против этого. Он считает, что состав требует усиления.

    Контракт тренера с клубом может быть расторгнут в течение ближайших 48 часов.

    • Конте возглавил «Интер» в 2019 году.
    • В этом сезоне команда впервые за 11 лет выиграла Серию А.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 1 час назад

      В прошлом году было все тоже самое.

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