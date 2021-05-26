Конте может покинуть «Интер» из-за разногласий с руководством

Главный тренер «Интера» Антонио Конте уйдет из клуба в ближайшее время. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
У специалиста разногласия с руководством «Интера». Боссы клуба из-за финансового кризиса хотят сократить вложения в команду и уменьшить зарплаты футболистам. Конте выступает против этого. Он считает, что состав требует усиления.
Контракт тренера с клубом может быть расторгнут в течение ближайших 48 часов.
- Конте возглавил «Интер» в 2019 году.
- В этом сезоне команда впервые за 11 лет выиграла Серию А.
Источник: La Gazzetta dello Sport