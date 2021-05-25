Отец Захаряна – о болезни сына: «Арсен чувствует себя хорошо, идeт на поправку»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии сына.
Ранее Eurostavka сообщала, что 17-летний хавбек пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины.
«Арсен чувствует себя хорошо, идeт на поправку», – сказал Захарян.
- 22 мая пресс-служба РФС сообщала, что Захарян может присоединиться к российской сборной на базе в Нойштифте позднее.
- В сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Его признали лучшим игроком «Динамо» в мае.
Источник: «Чемпионат»