Отец Захаряна – о болезни сына: «Арсен чувствует себя хорошо, идeт на поправку»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии сына.

Ранее Eurostavka сообщала, что 17-летний хавбек пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины.

«Арсен чувствует себя хорошо, идeт на поправку», – сказал Захарян.