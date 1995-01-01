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    Отец Захаряна – о болезни сына: «Арсен чувствует себя хорошо, идeт на поправку»

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии сына.

    Ранее Eurostavka сообщала, что 17-летний хавбек пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины.

    «Арсен чувствует себя хорошо, идeт на поправку», – сказал Захарян.

    • 22 мая пресс-служба РФС сообщала, что Захарян может присоединиться к российской сборной на базе в Нойштифте позднее.
    • В сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Его признали лучшим игроком «Динамо» в мае.

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    Источник: «Чемпионат»

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