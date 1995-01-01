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    Eurostavka: Захарян пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сыграет на предстоящем чемпионате Европы, сообщает Eurostavka.

    Ранее в крови 17-летнего хавбека выявили признаки бактериальной ангины. Он не сможет прибыть на сбор национальной команды в Австрии и не попадет в заявку сборной России на Евро-2020.

    • 22 мая пресс-служба РФС сообщала, что Захарян может присоединиться к российской сборной на базе в Нойштифте позднее.
    • В сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Его признали лучшим игроком «Динамо» в мае.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7095

      GoLenaStop 10 минут назад

      Это правильно - чтобы не опозориться с такой командой в начале карьеры...
      Пусть честь отдают те, кто её отдавать только руками и научился.
      Ха!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3068

      _Marqella_ 1 час назад

      Жаль,но у него ещё всё впереди..

      3
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