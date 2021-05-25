Eurostavka: Захарян пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сыграет на предстоящем чемпионате Европы, сообщает Eurostavka.
Ранее в крови 17-летнего хавбека выявили признаки бактериальной ангины. Он не сможет прибыть на сбор национальной команды в Австрии и не попадет в заявку сборной России на Евро-2020.
- 22 мая пресс-служба РФС сообщала, что Захарян может присоединиться к российской сборной на базе в Нойштифте позднее.
- В сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Его признали лучшим игроком «Динамо» в мае.
Источник: Eurostavka
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