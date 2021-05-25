Eurostavka: Захарян пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сыграет на предстоящем чемпионате Европы, сообщает Eurostavka.

Ранее в крови 17-летнего хавбека выявили признаки бактериальной ангины. Он не сможет прибыть на сбор национальной команды в Австрии и не попадет в заявку сборной России на Евро-2020.